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17.12.2020, 16:00

Как обменять валюту выгодно

Как обменять валюту выгодно - Фото

Волатильность гривни настолько высока, что обмен валют в Украине становится мало не способом заработка

На что обращать внимание и как выгодно совершать обмен валют — поделился Валютный аукцион — сервис финансового портала Minfin.com.ua.

Что такое Валютный аукцион

Валютный аукцион — это сервис для объявлений по обмену валюты.
Здесь можно найти пункт обмена валют, банк или частного продавца валюты с выгодным курсом и расположением онлайн.

Не менять деньги в аэропортах, на вокзалах и в торговых центрах

Курс обмена валют в Украине не регулируется Нацбанком вручную с 2015 года. Это означает, что каждый банк и обменник может указывать свой курс, исходя из рыночной ситуации.

Чаще всего в людных и приближенных к центру города местах, а также в крупных торговых центрах, аэропортах, вокзал курс существенно ниже. Продавцы валюты в таких местах рассчитывают на то, что у вас просто не будет выбора кроме того, как обменять валюту по менее выгодному курсу.

Ситуация аналогична для всех стран: в аэропортах и ​​на вокзалах наибольшее количество туристов, поэтому там курс всегда самый низкий и невыгодный.

Менять валюту только в бизнес-время

Часто курс валют также зависит от того, как пройдут торги на межбанке (обмен валюты между банками). Межбанковские торги проходят в рабочие дни с утра до вечера. Поэтому во время пауз — ночью, в выходные и праздники — банки и обменники ставят менее выгодный курс, чтобы перестраховаться от дефицита той или иной валюты.

Также не стоит покупать валюту в конце или середине месяца, когда в стране проходят выплаты бюджетникам. Если у вас есть время подождать, лучше отложите покупку валюты на начало месяца.

Не снимать в банкоматах маленькие суммы денег

Это правило касается обмена валюты за рубежом: банкоматы в других странах всегда берут немаленькую комиссию за снятие наличных. Иногда это процент от суммы, но чаще всего — фиксированная сумма. Поэтому независимо от того, хотите вы снять 10 долларов или 100 с вас могут снять одинаковую комиссию. Будет обидно, если вы захотите снять 10 долларов и еще 5 отдадите банку просто так.

Сравнивать курсы в разных банках и обменниках заранее

Курсы валют отличаются в пределах одного банка, в зависимости от района или даже улицы, в котором он располагается. То же касается и обменников. Чтобы совершить выгодный обмен, рекомендуем изучить предложения по обмену валют заранее онлайн. Сделать это можно на Валютном аукционе.

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Теги: гривня, валюта, обмен
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