Как получить грин-карту США по программе EB-3

В данный момент в США во многих штатах существует большая нехватка работников на низкоквалифицированные вакансии. Несколько крупных американских компаний подали заявки и уже получили одобрение от Департамента Труда США нанять на работу тысячи людей из любой части мира без наличия опыта, которые могут прибыть в страну по грин-карте и проработать на эту компанию минимум один год в качестве сервисного работника.

Этот способ немного дорогой, но любой человек (мужчина или женщина) за пределами США, даже если у них нет опыта или образования, могут получить грин-карту, если они проработают на крупную компанию на протяжении одного года. Возраст сотрудника может варьироваться от 18 до 55 лет.

Если у человека есть семья, его супруг/супруга и все дети младше 21 года могут въехать в страну вместе с ним, но только одному человеку необходимо работать на протяжении одного года в качестве обслуживающего персонала в рамках этой программы. То есть, например, супруга участника программы может работать в любом другом месте.

Заработные платы довольно низкие – минимальная заработанная штата, где вам придется работать, но можно работать сверхурочно и получать больше и при желании можно работать на второй работе. После окончания годичного котнракта, вы можете переехать в любой штат и устроится на другую работу.

От начала процесса подачи документов на эту программу, получения всех необходимых разрешений из Департамента Труда и Иммиграционной Службы и до вашего въезда в США потребуется примерно два года.

Важное требование отсутствие судимости и любых проблем с законом.

Эта программа подходит и для тех кто уже в США, но имеет легальный статус. При этом если человек начал процесс EB-3 находясь в США в каком либо законном статусе - например у него студенческая виза, то он может получить разрешение на работу уже на второй стадии процесса, после подачи формы I-140.

Доступные вакансии

- рабочие на заводы

- сотрудники в сети ресторанов фаст фуд

- уборщики в клининг компании

- грузчики на склады

Веб-страница Службы гражднаства и иммиграции (USCIS) касательно программы ЕВ-3 - здесь.

Информация от Министерства труда США от 2018 года, демонстрирующая, что 3107 заявлений от неквалифицированных постоянных работников были одобрены в 2018 году.

Компания “Второй Паспорт” 9 лет опыта.

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