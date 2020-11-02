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02.11.2020, 13:29

Как получить оплату от иностранных контрагентов

Как получить оплату от иностранных контрагентов - Фото

Payoneer давно пользуется популярностью среди фрилансеров и компаний со всего мира, стирая границы в сфере международных платежей

Gig-экономика стирает всякие границы на мировом рынке труда. Многие украинцы пользуются преимуществами информационных технологий, чтобы продавать товары или услуги за рубежом, при этом не покидая родину.

Достаточно важный вопрос при работе с иностранными контрагентами – выставление счета. Во-первых, у клиентов могут быть особенные стандарты и требования при работе с подрядчиками. Во-вторых, необходимо подумать об оптимальном способе оплаты для обеих сторон.

Payoneer уже достаточно давно пользуется популярностью среди фрилансеров и компаний со всего мира, стирая границы в сфере международных платежей. В частности, платформа позволяет быстро получать оплату в долларах и евро и выводить деньги с фриланс-бирж с минимальной комиссией.

Способы выставления счета через Payoneer

Payoneer предоставляет несколько способов выставления счета иностранным контрагентам:

1. Выставление счета с использованием реквизитов.

Для этого необходимо:

  1. на главной странице аккаунта нажать Отправить запрос на оплату;
  2. выбрать существующего плательщика или нажать Добавить нового плательщика (компания/физлицо и их контактные данные, включая email);
  3. добавить платежную информацию и прикрепить документы (в случае необходимости).

Плательщик сразу же получит запрос на оплату в удобной для него валюте с кликабельной кнопкой по email.

2. Внутренний перевод.

Если клиент не зарегистрирован в Payoneer, стоит пригласить его присоединиться: внутренние переводы осуществляются мгновенно и без комиссии.

3. Использование площадок-посредников.

Бывает, что стороны требуют взаимные гарантии при первом сотрудничестве и используют escrow-сервисы. К примеру, Upwork взимает комиссию в размере 3.4% при использовании прямых контрактов, гарантируя клиенту выполнение работы, а исполнителю – оплату. В таком случае со счета Upwork деньги можно вывести на аккаунт Payoneer с комиссией 1$ (в то время как банковский перевод стоит от 30$).

Выводы

Payoneer уже давно пользуется популярностью среди американских и европейских заказчиков, прежде всего благодаря простоте управления валютами и быстрой оплате. Украинские же предприниматели ценят платформу за возможность получения денег из заграницы в несколько раз быстрее и экономнее, в сравнении со SWIFT/SEPA переводом.

Учитывая отсутствие комиссии на внутренние переводы между пользователями Payoneer, данная платформа отлично подходит для компаний с большим количеством подрядчиков. Таким образом, можно управлять денежными потоками с минимальными потерями на переводах.

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Теги: Payoneer
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