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02.09.2019, 11:08

Как пользоваться водонагревателем и экономить электроэнергию?

Как пользоваться водонагревателем и экономить электроэнергию? - Фото

Правильно выбранная модель водонагревателя может существенно снизить энергозатраты

Комфортный быт делает нашу жизнь качественнее и продуктивнее. Но все мы стремимся максимально минимизировать расходы на бытовые потребности. Достичь этого можно благодаря простым правилам.

Правильный подбор модели

Правильно выбранная модель водонагревателя может существенно снизить энергозатраты. Кроме этого, существуют несколько мер, которые помогут сэкономить ресурсы и бюджет:

  • заменить старый бойлер на более экономичный;

  • утилизировать тепло израсходованной воды;

  • использовать проточной модели бойлера;

  • правильно использовать устройство;

  • снизить температуру нагрева воды.

Подбирая модель водонагревателя, рекомендуется выяснить его энергоэффективность и ежегодные затраты на эксплуатацию. В последние годы эти данные стали указывать все производители водонагревательной техники. Обращая внимание на класс энергоэффективности, загляните в брошюру, которая прилагается к каждой единице товара.

Экономичная модель имеет самый высокий класс. Но это не является залогом стопроцентной экономии. Поэтому нужно учитывать также время нагрева, подходящий размер и общие затраты.

Для расчета ежегодных затрат на эксплуатацию учитывают класс энергоэффективности (EF), тип топлива и его стоимость. Если это газовые водонагреватели, то понадобится стоимость одного кубометра газа, умноженная на количество дней в году и коэффициент 1,1465. Полученную сумму делят на EF. Для электробойлеров берется стоимость 1 кВт, умноженная на 365 дней и коэффициент 12,03. Полученную сумму тоже делят на EF. Использованные коэффициенты взяты из теста DOE для бойлеров.

Грамотный монтаж и эксплуатация

Следующим условием экономии затрат является грамотный монтаж бойлера. При установке и подключении к энергосети используют кабель из меди с обязательным заземлением. Обязательно нужно крепить технику на крепкое основание или капитальную стену, поскольку бак будет наполнен водой.

Монтаж устройства правильно делать в горизонтальном или вертикальном положении, как указано в инструкции производителя. После монтажа оборудования нужно пользоваться им по инструкции и периодически проводить чистку от накипи и сторонних образований.

В процессе использования бойлера можно сэкономить расходы электроэнергии с помощью регулирования температурного режима. Например, водонагреватель Аристон для постоянного использования в холодное время года можно отрегулировать температуру до 50-60°С, в жаркое время года — до 35-40°С. Это позволить ТЭНу нагревать воду за меньшее количество времени и поддерживать температурный режим на заданном уровне.

 

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Теги: водонагреватели
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