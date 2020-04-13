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13.04.2020, 12:41

Как позвонить в Латвию из Украины: три способа связаться с родственниками

Как позвонить в Латвию из Украины: три способа связаться с родственниками - Фото

В этой статье мы расскажем о трех возможных способах, как позвонить в Латвию из Украины

В Латвии по состоянию на 2016 год проживали более 50 тысяч украинцев. Последнее время поддерживать связь с родственниками в балтийской стране стало проще. С Украины в Ригу летают лоукосты, да и вариантов телефонной связи теперь больше. В этой статье мы расскажем о трех возможных способах, как позвонить в Латвию из Украины.

Какая тарификация звонков с мобильного

Киевстар дает возможность звонить на домашние и мобильные номера в Латвию. Правила набора номера такие же, как и для других стран – через «+» или «00». Код Латвии – 371. После этой комбинации вводите код оператора или города. Далее сам номер телефона. Латвия входит в третью тарифную зону, поэтому минута разговора стоит 20 гривен. 

Чтобы улучшить связь, особенно если приходится звонить на городской номер, компания Киевстар рекомендует подключить услугу «Международные звонки». С ней качество соединения будет гораздо лучше, поскольку маршрутизацию звонков осуществляют операторы принимающей стороны.

А вот для обмена текстовыми сообщениями с жителями Латвии абоненты Киевстар подключают услугу «SMS за границу». Каждый месяц на баланс будет поступать 25 SMS за 20 гривен.

Как позвонить в Латвию с домашнего

В Латвию из Украины можно позвонить, используя связь от «Укртелеком». Звонки в Латвийскую Республику тарифицируются по стандартам Восточной Европы. Минута разговора обойдется в 0,66 у. е. на фиксированную сеть и 0,72 у. е. на мобильную.

Но при этом на линии часто появляются помехи, шумы, пропадает звук или случается внезапный обрыв. Звонок оплачивается посекундно – сумма округляется до полной минуты в большую сторону.

Общение без границ в мессенджерах

Сейчас для международных звонков чаще используют мессенджеры. Общение в них, в том числе по видеосвязи, бесплатное. Плата снимается только за интернет-трафик. 

Компания Киевстар предлагает своим клиентам удобный тариф «Общение без границ», который можно выгодно использовать для связи с родственниками и друзьями в Латвии. Плата за тариф – от 125 грн/4 недели.

В этом тарифном плане предусмотрен безлимит на соцсети и мессенджеры. Это значит, что переписываться в Viber, Telegram, Skype и других приложениях можно, не используя тарифные мегабайты. На голосовые и видеозвонки «метры» будут списываться. Но в тарифе предусмотрено 6000 Мб скоростного интернета, если своевременно пополнять счет. А при подключении к Wi-Fi можно действительно общаться без ограничений.

 

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Теги: Латвия, звонки, звонки в Латвию
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