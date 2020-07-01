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01.07.2020, 17:53

Как правильно ухаживать за серебряными украшениями

Как правильно ухаживать за серебряными украшениями - Фото

Для того чтобы ваши украшения всегда радовали красивой и блестящей поверхностью обязательно ознакомьтесь с несложными правилами их эксплуатации

Любое ювелирное изделие требует внимательного и бережного к себе отношения. Особенно важно придерживаться советов по хранению и уходу для серебряных изделий, ведь серебро очень быстро и явно реагирует на изменение внешних условий – темнеет, покрывается налетом, утрачивает блеск. Для того чтобы ваши украшения всегда радовали красивой и блестящей поверхностью обязательно ознакомьтесь с несложными правилами их эксплуатации.

Как хранить серебряные украшения, чтобы они не потеряли привлекательность

Посетив магазин серебра Silvers сложно уйти с сайта без покупки. Сережки, браслеты, роскошные кулоны, утонченные или массивные кольца, часы – вариантов приятных подарков себе или близким огромное множество. Выбрав идеальную модель украшения и получив ее в пользование создайте оптимальные условия для хранения серебра:

  • серебряные украшения могут «стареть» если их давно не носили – перед тем, как убрать вещь в коробочку протрите ее мягкой тряпочкой для того, чтобы удалить все загрязнения (так серебро будет храниться намного лучше);
  • для хранения серебряных украшений купите специальные коробочки, футляры и шкатулки, внутри отделанные мягкой тканью (дорогостоящие или памятные украшения кладите в отдельные футляры, остальные – разделяйте между собой таким образом, чтобы они не соприкасались);
  • под воздействием ультрафиолетовых лучей и высоких температур камни в украшениях могут тускнеть и теряют свою яркость – храните серьги, серебряные кольца, кулоны и другие изделия с камнями исключительно в шкатулках в прохладном месте;
  • если украшения дополнены жемчугом, старайтесь регулярно примерять их (так камни не утратят яркости), а перед тем, как убрать жемчужины на хранение, капните в шкатулку немного кипяченой воды.

Но даже при соблюдении всех условий хранения серебра в некоторых случаях избежать появления темного налета не удается.

Как ухаживать за серебром дома

Серебро – металл мягкий, поэтому различные деформации и повреждения не являются редкостью для украшений из него. Снимайте кольца и браслеты, если планируете заниматься любым физическим трудом, ведь даже во время мытья посуды украшения можно поцарапать, а при работе на садовом участке и вовсе погнуть.

Черный налет, зачастую появляющийся на серебряных изделиях – сульфат серебра. Он образуется при взаимодействии серебра с серой, которая в разных количествах содержится в воздухе, воде, поте человека (избежать такого контакта невозможно). Потемнение – абсолютно нормальная реакция серебра на взаимодействие с окружающей средой. Черный налет совсем не означает, что изделие низкого качества или вы неправильно за ним ухаживаете. Избавиться от темной пленки несложно:

  • не используйте абразивы – просто опустите украшение в мыльный раствор, а через некоторое время протрите мягкой тканью (например, фланелью);
  • после мытья в мыльном растворе украшения можно обработать нашатырным спиртом (смочите салфетку и протрите изделия, затем – ополосните их водой);
  • почистить серебро можно мягкой зубной щеткой и зубной пастой;
  • для чистки серебряных украшений продаются специальные салфетки.

Помните – после использования любого из вышеперечисленных способов серебряные украшения необходимо насухо вытирать.

Источник статьи: https://silvers.in.ua/

 

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Теги: украшения
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