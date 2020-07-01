Как правильно ухаживать за серебряными украшениями

Любое ювелирное изделие требует внимательного и бережного к себе отношения. Особенно важно придерживаться советов по хранению и уходу для серебряных изделий, ведь серебро очень быстро и явно реагирует на изменение внешних условий – темнеет, покрывается налетом, утрачивает блеск. Для того чтобы ваши украшения всегда радовали красивой и блестящей поверхностью обязательно ознакомьтесь с несложными правилами их эксплуатации.
Посетив магазин серебра Silvers сложно уйти с сайта без покупки. Сережки, браслеты, роскошные кулоны, утонченные или массивные кольца, часы – вариантов приятных подарков себе или близким огромное множество. Выбрав идеальную модель украшения и получив ее в пользование создайте оптимальные условия для хранения серебра:
Но даже при соблюдении всех условий хранения серебра в некоторых случаях избежать появления темного налета не удается.
Серебро – металл мягкий, поэтому различные деформации и повреждения не являются редкостью для украшений из него. Снимайте кольца и браслеты, если планируете заниматься любым физическим трудом, ведь даже во время мытья посуды украшения можно поцарапать, а при работе на садовом участке и вовсе погнуть.
Черный налет, зачастую появляющийся на серебряных изделиях – сульфат серебра. Он образуется при взаимодействии серебра с серой, которая в разных количествах содержится в воздухе, воде, поте человека (избежать такого контакта невозможно). Потемнение – абсолютно нормальная реакция серебра на взаимодействие с окружающей средой. Черный налет совсем не означает, что изделие низкого качества или вы неправильно за ним ухаживаете. Избавиться от темной пленки несложно:
Помните – после использования любого из вышеперечисленных способов серебряные украшения необходимо насухо вытирать.
Источник статьи: https://silvers.in.ua/