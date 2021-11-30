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30.11.2021, 12:17

Как преодолеть алкогольную зависимость? Ответы специалистов клиники МедикоМенте

Цей матеріал також доступний українською
Как преодолеть алкогольную зависимость? Ответы специалистов клиники МедикоМенте - Фото

Зависимость от спиртного – одна из распространенных форм современной токсикомании. Употребление спиртного вредит не только внутренним системам и органам, но и психике. Если вовремя не обратиться за помощью, могут быть тяжелые последствия. Лечение алкоголизма (Киев, стационар) – необходимость для возвращения к нормальной, полноценной жизни.

Что такое алкоголизм, алкогольная зависимость

Алкоголизм представляет собой тягу к спиртному на физиологическом и психическом уровне, которая проявляется очень болезненно. Характерные черты – невозможность контролировать количество выпитого алкоголя, отсутствие рвотной реакции, провалы в памяти, необходимость опохмелиться. После употребления спиртного часто наблюдается агрессивное поведение, а также склонность к сложно протекающему абстинентному синдрому, запоев в течение долгого времени.

Зависимость от алкоголя возникает не моментально. Она характеризуется постепенным развитием, и важно своевременно обратить внимание на симптомы.

Преимущества лечения в стационаре

Проведение лечения в стационарных условиях имеет ряд преимуществ. Выполнение многих процедур диагностического и терапевтического типа невозможно без выполнения госпитализации.

Основные плюсы обращения в стационар:

• регулярный контроль специалистов для коррекции лечения;

• возможность наиболее эффективного лечения;

• минимальные временные затраты на пребывание в стационаре, чем при амбулаторном лечении;

• контакт с другими алкоголезависимыми людьми исключен;

• подходящий распорядок дня и необходимое питание, регулярная физическая активность;

• прохождение необходимых медицинских исследований, сдача анализов;

• регулярное посещение узкопрофильных врачей;

• возможность подбора подходящих комфортных условий проживания.

В стационарных условиях проводится комплексное лечение. В него входят и медикаментозные способы, и сеансы реабилитации, посещения психолога.

Причины алкоголизма

Есть ряд причинных факторов риска, провоцирующих алкоголизм. К ним относят:

• генетика – у детей, зависимых от алкоголя родителей, высокий риск (примерно в 6 раз) развития тяги к спиртному;

• раннее употребление алкоголя – при распитии спиртных напитков в возрасте до 15 лет высокий риск более быстрого формирования зависимости (происходит из-за физиологической незрелости);

• депрессивные состояния и стрессы – люди пытаются решить проблему алкоголем;

• пьющее окружение – часто пьют за компанию;

• психологические проблемы – излишняя стеснительность и скромность часто решается алкоголем, и человек ведет себя веселее и раскованнее.

Признаки, симптомы и последствия

К симптомам и признакам относят невозможность остановиться при употреблении алкоголя, провалы в памяти, пропадание рвотного рефлекса при многочисленном распитии спиртного, постепенное увеличение дозы.

Последствия – потеря возможности нормально жить и даже летальный исход.

Как преодолеть алкогольную зависимость? Ответы специалистов клиники МедикоМенте

Лечение алкоголизма в клинике "МедикоМенте"

Обращение в клинику "МедикоМенте" имеет немало преимуществ. Основные:

• первичная бесплатная консультация – нужна для выявления проблем и поиска решения;

• комплексная диагностика – на месте в клинике берут все необходимые лабораторные анализы, включая анализы на алкоголь и наркотические вещества, инструментальные исследования (электрокардиография, УЗИ);

• проведение поддерживающей терапии – предлагаются дистанционные и персональные консультации, мониторинг лечения.

Лечение подбирается индивидуально с учетом особенностей, стадии болезни, конкретных проблем.

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Теги: алкоголизм, МедикоМенте
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