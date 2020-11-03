Как приготовить шаурму в домашних условиях

Настоящая вкусная шаурма в домашних условиях готовится довольно просто – нужно лишь знать классический рецепт, но можно также сделать блюдо по своему вкусу – нужно лишь знать несколько секретов формирования рулета и тонкостей начинки.

Порядок действий при приготовлении шаурмы

Итак, приступим к пошаговой инструкции того, как приготовить шаурму дома:

Основной ингредиент следует замариновать в специях, растительном масле (в диетическом варианте можно использовать йогурт или кефир), соевом соусе с травами и чесноком. Пока смесь набирается вкусами маринада, можно перейти к нарезке овощей: помидор, огурец, капуста, болгарский перец, лук (желательно фиолетовый), зелень (салат, укроп, петрушка, кинза). В начинку можно также добавить морковь по-корейски, консервированную кукурузу или ананас. На отдельную тарелку натрите сыр: моцарелла, маасдам, гауда, пармезан, плавленый, для диетического варианта подойдёт творожный или сливочный, а также твердый с пониженным содержанием жира. Теперь следует обжарить основной ингредиент на сковороде (если вы следите за калориями, то используйте сухую скороду или добавьте немного воды).

Остаётся финальный и самый ответственный момент – собрать и завернуть шаурму.

"Украинский" вариант шаурмы

Предлагаем рассмотреть подробный рецепт наиболее популярной шаурмы в Украине. Нужные ингредиенты:

мясо куриного бедра – 250 гр.;

помидор – 2 шт.;

огурец – 1 шт.;

пекинская капуста – 150 гр.;

лук – 1 средняя головка;

майонез – 3 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика;

кетчуп – 4 ст. л.;

лаваш – 2 листа;

сыр твёрдый – 150 гр.;

специи;

растительное масло для жарки и маринада.

Мясо замариновать со специями и растительным маслом. Огурец и капусту нарезать соломкой, помидор и лук – полукольцами, майонез смешать с чесноком (получится соус айоли). Сыр натереть на крупной терке. Курицу обжарить на быстром огне, чтобы она осталась сочной и приобрела золотистую корочку. Лаваш смазать соусом айоли, разложить овощи, полить их кетчупом, следующий слой мясо, заключительный – сыр. Свернуть рулет и обжарить его с двух сторон на сухой сковороде – и вот, вкусная шаурма в домашних условиях готова.