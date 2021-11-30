Как продать, купить или арендовать землю: обучение для участников земельных торгов

Быстро и легко объявить аукцион по продаже или аренде земли или, наоборот, подать предложение для участия в земельных торгах – это возможно. И мы научим как!

Лидер по привлечению и подготовке участников к земельным аукционам – площадка Украинской универсальной биржи – проводит бесплатное обучение для всех желающих работать на рынке земли. Наши опытные и профессиональные эксперты научат организаторов выставлять земельные участки на продажу или аренду: разъяснят какие документы и куда загружать, как проходят торги и в какие сроки нужно подписать протокол и договор после аукциона. Потенциальных же покупателей и арендаторов научат быстро находить необходимые лоты, подавать предложение для участия в торгах и участвовать в аукционах.

Обращаем внимание, что встречи для организаторов земельных торгов и потенциальных покупателей состоятся отдельно:

1 декабря в 10.00 обучение для владельцев паев и представителей органов местного самоуправления (регистрация на https://forms.gle/j1EXRbd1ffB7xZVr6 ),

), 2 декабря в 10.00. – для аграриев, предпринимателей и других желающих приобрести или арендовать землю (регистрация – https://forms.gle/tUrtzXwEAmc68hcw5 ).

Площадка ООО "Украинская универсальная биржа" – аккредитованная (официальная) площадка системы Прозорро.Продажи. В течение первого месяца после запуска рынка торгов стала безоговорочным лидером по привлечению и подготовке участников к аукционам. И подавляющее их большинство стали победителями. Поэтому через площадку УУБ сейчас пришла четверть победителей всех земельных торгов.

У спикеров есть опыт и знания и они готовы ими поделиться с вами. Регистрируйтесь на обучение и работайте успешно с лидером рынка земельных торгов – площадкой Украинской универсальной биржи.