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22.05.2020, 16:21

Как продлить жизнь букету дома

Как продлить жизнь букету дома - Фото

Flowers.ua подобрал для вас самые простые и самые эффективные методы, которые помогут продлить жизнь каждому букету

Свежесрезанные цветы, аккуратно собранные в букет, способны преобразить любую комнату, наполнить ее светом и теплом. Но, хоть за скромным букетом полевых цветов, хоть за композицией из 101 розы, необходим должный уход. Только в таком случае цветы смогут простоять в вазе как можно дольше. Flowers.ua подобрал для вас самые простые и самые эффективные методы, которые помогут продлить жизнь каждому букету, в т.ч. в жаркую летнюю погоду.

Количество воды

Цветы без воды долго не проживут, и лучше, если вода будет непременно фильтрованной и холодной. Кроме того, желательно пару раз в день опрыскивать цветы из пульверизатора (гвоздики - исключение). Замену воды в вазе нужно осуществлять ежедневно (для астр и георгин предпочтительнее вечером). Кроме того, стоит сказать, что такие сорта растений, как нарциссы и гиацинты больше любят теплую воду. Чтобы вода в вазе с букетом была чистой и свежей как можно дольше, своевременно удаляйте увядшие листья и лепестки. 

Подрезка стеблей

Стебли необходимо обрезать каждый день где-то на сантиметр, а, если их концы уже сухие, то перед погружением в воду эти части (около 2-3 см) также нужно не забыть срезать. Важный момент: подрезайте стебли непременно под проточной водой (чтобы воздух не закупорил каналы) и под углом 45 градусов (чтобы площадь всасывания воды была максимальной). 

Подкормка и удобрения

Так как срезанные цветы не будут получать все необходимые минеральные вещества из почвы, их нужно подкармливать искусственным путем. Сегодня можно найти много цветочных подкормок, как на рынках и магазинах, так и в интернете. Но можно обойтись и народными средствами: пол чайной ложки соды на 1 литр воды. Сода уничтожит вредные бактерии и дольше сохранит чистоту жидкости. Есть и еще один секрет: добавьте в вазу с водой 50 мл газированной минералки или нашатырный спирт (пару чайных ложек), и ваши цветы будут словно свежесрезанные еще примерно 10 дней. Очень необычным народным методом является использование медных копеек. Медь - это природный окислитель, который при контакте с водой замедляет развитие вредных микроорганизмов. Если вам подарили тюльпаны, розы, гвоздики или фрезии, им можно продлить жизнь, насыпав в вазу с водой чайную ложку сахара без горки.

Соблюдение температурного режима

Ставить вазу с букетом цветов нужно в прохладной комнате или другом помещении. Также избегайте попадания солнечных лучей, сквозняков, уберите подальше обогреватель или камин. Жарким летом, когда и человеку самому не очень то комфортно, лучше погрузить цветы в ванну, наполненную холодной водой, и оставить так на ночь.

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Теги: цветы, Flowers.ua﻿
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