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24.09.2020, 10:00

Как прошел Kyiv Media Week Special: основные вопросы

Как прошел Kyiv Media Week Special: основные вопросы - Фото

14 ведущих медиаэкспертов со всего мира – о самых актуальных вопросах аудиовизуальной индустрии эксклюзивно для зрителей KYIV MEDIA WEEK Special

В сентябре 2020 года уже в десятый раз прошло самое большое ежегодное медиасобытие в Восточной Европе – KYIV MEDIA WEEK, собравший почти 3000 участников из 52 стран мира, а 15 сентября в рамках KMW Special состоялись 4 специализированные секции при участии 14 ведущих международных медиаэкспертов. Генеральный партнер KMW – телеканал «Украина».

У медиасообщества со всего мира была возможность присоединиться к дискуссии «Европейский взгляд: кто сегодня формирует новые правила в медиабизнесе?», организованной при поддержке Европейского Союза. Среди участников обсуждения – Ян Селлинг (Jan Salling, Дания), руководитель BBC Studios Nordic Format & Productions, основатель и исполнительный директор компании Missing Link Media и Андреас Вайзе (Andreas Weise, Германия), руководитель ZDF-Landesstudioleiter Sachsen-Anhalt, политический обозреватель Heute Journal. Модерировал дискуссию Евгений Глибовицкий, эксперт по долгосрочным стратегиям, член Нестеровской и Уневской экспертных групп, член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Спикеры попытались определить новые роли различных медиа, которые сегодня фактически моделируют картину будущего на индивидуальном и глобальном уровнях.

Кроме того, в рамках KMW Special состоялась панельная дискуссия «Новости, фейки, манипуляции, а также место позитивной информации в информационных программах»: ответы на острые вопросы актуального информационного пространства искали участники дискуссии Оксана Дыхнич (ICTV, Украина), Питер Померанцев (LSE, Великобритания), Эва Цукер (NRC, Нидерланды) и модератор Павел Новиков (Радио НВ, Украина). В процессе беседы участники рассмотрели способы подачи информации в новостях и информационных программах, проанализировали программную политику телеканалов и других СМИ в контексте новых мировых реалий. Секция организована при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Дискуссия «Контент, изменяющий мир. Истории успеха и перспективы украинской аудиовизуальной индустрии» также состоялась при поддержке USAID. Своим профессиональным опытом поделились создатели социально значимых украинских телесериалов, которые были первопроходцами на телевидении, имели успех у широкого круга зрителей и привлекли внимание общественности к поднятым темам. В беседе участвовали: Елена Канишевская, директорка департамента производства телевизионных программ на канале «Украина» (т/с «Отважные»), Алексей Гладушевский, креативный продюсер Starlight Originals Content (т/с «Первые ласточки», Новый канал), Наталья Ворожбит, сценаристка (т/с «Поймать Кайдаша», СТБ), Роман Лукин, креативный продюсер телеканала ТЕТ (т/с «Евродиректор»). Модерировала дискуссию Вера Костенко-Кузнецова, руководительница медианаправления Ukraine Confidence Building Initiative.

Об уникальных возможностях международного сотрудничества участники KMW Special могли узнать во время звездной inspiration talk «VFX и анимация в Канаде. Возможности для копродукции» при поддержке Посольства Канады в Украине и Украинской киноассоциации (УКА). Спикерами секции стали ведущие канадские VFX-профессионалы, в послужном списке которых – работа над легендарными блокбастерами Netflix, Marvel и Disney. Это: Нейшо Али (Neishaw Ali– основательница и президентка SPINVFX – ведущей международной компании по производству визуальных эффектов, которая работала с проектами «Игра престолов» (Game of Thrones), «Фарго» (Fargo), «Очень странные дела» (Stranger Things) и другими; Уэсли Сьюэлл (Wesley Sewell) – обладатель премии The Lumiere Award, VFX-супервайзер мировых блокбастеров Marvel: «Железный человек» (Iron Man), «Мстители» (The Avengers), «Тор» (Thor) и других проектов. Модерировал сессию – Егор Борщевский, генеральный директор POSTMODERN Digital, ведущей украинской CG & VFX-компании, входящей в состав FILM.UA Group. В виду того что возможности международного сотрудничества из-за пандемии ограничены, а также в ожидании ратификации Соглашения об общем производстве аудиовизуальных работ между Украиной и Канадой, дискуссия о сотрудничестве в анимации и визуальных эффектах стала очень актуальной для всех участников.

Накануне, 14 сентября, состоялся KYIV MEDIA WEEK Global Marathon при поддержке Украинского культурного фонда – 9-часовой кругосветный лайв-стрим, собравший 36 медиаэкспертов из 23 стран в 10 профессиональных секциях.

В октябре все зарегистрированные участники KMW Special получат White Paper – постобзор-документ, в котором будет собрана самая интересная информация, выводы с презентаций и дискуссий региональных секций KMW, а также результаты всех исследований от международных и локальных агентств, проведенных специально для KMW. Зарегистрироваться, чтобы получить документ, можно здесь.

Платформой для онлайн-трансляций KMW – 2020 стал онлайн-ресурс Media Business Reports – главный информационно-аналитический партнер KYIV MEDIA WEEK.

Генеральный партнер форума – канал «Украина».

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Теги: KYIV MEDIA WEEK Special
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