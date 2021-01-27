Как реформировать налоговую систему Украины. Представлен план действий

Исследование текущих проблем и неотложных задач реформирования налоговой системы Украины "Приоритеты налоговой политики государства в 2021 году" было представлено на онлайн площадках Liga.net и Growford Institute.

В документе содержатся положения, касающиеся трансформации налоговой политики государства, требующие обсуждения в экспертной среде со всеми заинтересованными сторонами, а в случае их положительной оценки, разработки соответствующего законопроекта относительно внесения изменений в Налоговый кодекс в течение первой половины 2021 года.

Автор исследования, эксперт Growford Institute, доктор экономических наук Константин Швабий детально рассказал о его аспектах. Он отметил, что актуальность презентации в настоящий момент чрезвычайно важна, поскольку, в соответствие с законодательством, все изменения, касающиеся налогообложения, можно вносить до июня текущего года.

Эксперт охарактеризовал цели и задачи налоговой политики государства, акцентировав внимание на необходимости сокращения неравенства. "Сегодня это вызов времени, поскольку мы знаем, что неравенство углубляется, в том числе из-за пандемии. Оно растет во всех странах. А в Украине всегда было значительным", – подчеркнул Константин Швабий.

Помимо этого, значительную часть экономики Украины занимает теневой сектор. "Тут есть существенные резервы увеличения баз налогообложения, налоговых поступлений в государственный бюджет", – добавил он.

Краеугольным камнем исследования стало предложение снизить ставку НДС с 20% до 15%. "В Украине нужно уменьшить ставку НДС с 20% до 15% процентов. По нашим оценкам, объемы налогового разрыва с НДС составляют около 30% потенциальных налоговых поступлений. Это примерно 130 млрд грн в ценах 2019 года, которые не поступили в госбюджет. А незаконное бюджетное возмещение с 2017 по 2019 годы в среднем составило 43 млрд грн", – пояснил Константин Швабий.

По его словам, снижение ставки этого налога – мера, направленная не на борьбу с последствиями, а на устранение причины проблем, с ним связанных. "Это делает невозможным дальнейшую практику схем формирования фиктивного налогового кредита, позволяет увеличить фискальную эффективность налога, разрушает весомый источник коррупции в стране, уменьшает налоговую нагрузку на рядовых налогоплательщиков и создает условия для восстановления экономического роста", – подытожил автор исследования.

Основатель Growford Institute, советник Министра финансов Украины, член Совета Национального банка Украины 2014 – 2015 годов Виталий Ломакович добавил, что исследование дает возможность оценить влияние указанного налога на экономику страны. "Впервые правительство, Верховная Рада и Президент имеют уникальную возможность обосновано, что подтверждается результатами исследования уменьшить НДС до 15%, что не противоречит международным обязательствам Украины, но и объясняет, какое влияние эта мера будет иметь", – сказал основатель Growford Institute.

Принимавшая участие в презентации директор по научной работе Growford Institute, доктор экономических наук Татьяна Богдан подчеркнула, что современная налоговая система Украины должна отвечать соответствующим критериям, среди которых эффективность, справедливость, простота, транспарентность, гибкость, адекватность. "Важным ориентиром для Украины также является уменьшение коррупции в налоговых и таможенных органах", – сказала она, сославшись на исследования МВФ.

Таким образом, подытожила Татьяна Богдан, в исследовании собраны предложения по реформированию налоговой системы Украины, среди которых снижение нормативной ставки НДС, расширение базы налогообложения акцизным налогом, смена базы для налога на недвижимость, внедрение налога на потребление энергетических ресурсов и т.д.

В дискуссии приняли участие народные депутата, эксперты, предприниматели.

Ознакомиться с презентацией экономического исследования Growford Institute "Приоритеты налоговой политики государства в 2021 году" можно по ссылке:

https://www.growford.org.ua/research/priorytety-podatkovoyi-polityky-derzhavy-u-2021-rotsi/