Как сэкономить при аренде авто – способы

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Аренда транспортных средств давно стала популярной услугой, ведь позволяет свободно перемещаться даже по неизвестной местности. Взять авто на прокат можно как на несколько часов, так и на длительное время и даже бессрочно. В стоимость аренды может входить стоимость сервисного обслуживания, страхового полиса и других вторичных расходов. Иногда такое удовольствие может стоить довольно дорого, но есть несколько способов сэкономить на аренде автомобиля, которыми с нами поделились в первом национальном автопрокате в Украине – BLS. Это проверенные рецепты для тех, кто хочет сэкономить на прокате авто.

Бронируйте заранее

На многих сервисах существуют скидки за раннее бронирование. В сезон в популярных странах для туризма цена услуги значительно возрастает. Возможно даже, что на всех желающих попросту не хватит автомобилей. Арендовать автомобиль без брони в аэропорту или на вокзале будет невыгодно, ведь цена может быть больше на 30-40%. Лучше всего бронировать автомобиль заблаговременно через интернет.

Класс автомобиля и топливо

Аренда малолитражного авто выйдет гораздо дешевле, чем аренда внедорожника или автомобиля премиум-класса. Иногда прокат транспортного средства с механической коробкой передач гораздо выгоднее, чем прокат такого же авто с автоматической коробкой. Также, стоит помнить, что если вы планируете ездить на длинные расстояния, то лучше брать авто на дизельном топливе.

Скрытые услуги

При бронировании или аренде на месте стоит внимательно ознакомиться с условиями. Иногда арендодатели предлагают страховку отдельных рисков, которую можно оформить самому гораздо дешевле. Также следует обратить внимание на предлагаемый навигатор, ведь карты в мобильном телефоне, в отличии от него, бесплатные. Доставка арендуемого средства в аэропорт или на вокзал увеличивает стоимость услуги, гораздо выгоднее забрать автомобиль из компании арендодателя.

Осмотр автомобиля

Вместе с представителем арендодателя внимательно осмотрите транспорт на наличие различных царапин и вмятин, проверьте исправность основных элементов – поворотников, дворников и т.д. Лучше всего даже зафиксировать их на фото или видео. Доказать, что в неисправности или повреждениях виноват предыдущий арендатор будет практически невозможно и из вас могут потребовать возмещение ущерба.

Соблюдайте условия аренды

Стоит подчеркнуть, что автомобиль нужно вернуть вовремя, ведь опоздание даже на полчаса или час может повлечь за собой оплату полных следующих суток. Если по условиям аренды нужно вернуть транспортное средство с полным баком, то лучше заправить авто самостоятельно, так как арендодатель может стянуть плату не только за топливо, но и за саму услугу заправки.

Соблюдая эти правила арендовать автомобиль вы сможете без особого труда и гораздо выгоднее, ведь исключите лишние расходы.