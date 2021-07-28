Как снять ломку? Лечение зависимости от метадона в "МедикоМенте"

Центр современной аддиктологии "МедикоМенте" проводит комплексное лечение различных видов зависимости, в том числе помогает зависимым от метадона оставить эту привычку в прошлом.

Метадон – это медицинский препарат группы опиоидов, относящийся к синтетическому виду наркотиков. В 20 веке активно применяли в медицине как обезболивающее и седативное средство.

В наше время метадон признан наркотическим веществом и официально запрещен. Несмотря на это, широкое распространение данного наркотического вещества обусловлено его дешевизной и доступностью, путем нелегального распространения.

Что делать, если вы или ваш близкий столкнулись с данной проблемой?

Зачастую зависимым людям сложно принять решение о лечении, поэтому эта задача ложится на плечи близких людей. Многие пытаются побороть недуг в домашних условиях, теряя при этом время, деньги и подвергая здоровье пациента еще большему риску. На этапе отмены у пациента могут возникать различные побочные эффекты, а болевой шок может привести к летальному исходу.

Характерные признаки абстиненции при употреблении метадона:

затруднение дыхания;

боль в суставах, мышцах;

тошнота, рвота;

слабость, озноб, бессонница;

страх, панические атаки;

Поэтому лечение метадоновой зависимости должно происходить строго в специализированной клинике, под контролем врачей.

Лечение метадоновой зависимости: почему клиника "МедикоМенте"?

Прежде чем приступить к лечению, врач-нарколог проводит бесплатную консультацию для пациента и его близких, а затем составляет индивидуальную программу эффективного лечения зависимости от метадона.

Этапы лечения зависимости от наркотиков:

Мотивация на протяжении всего пребывания в клинике и поддержка пациента после лечения.

Детоксикация от наркотических веществ.

Индивидуальная психотерапия.

Аверсивная терапия.

Лечение ибогаином.

Введение имплантов.

Специалисты центра "МедикоМенте" сопровождают пациента на протяжении всего пути лечения.

Стоит отметить преимущества центра "МедикоМенте":

круглосуточное наблюдение опытных специалистов;

полная диагностика организма и комплексный подход;

полная анонимность;

клиника находится под контролем двух охранных компаний;

квалифицированный медицинский персонал (врачи с опытом более 10 лет и международной стажировкой);

клиника оснащена современным оборудованием;

"МедикоМенте" помогает наркозависимым "спрыгнуть" с метадона, покинув клинику человек всегда имеет новые цели и планы в жизни.