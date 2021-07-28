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28.07.2021, 17:12

Как снять ломку? Лечение зависимости от метадона в "МедикоМенте"

Цей матеріал також доступний українською
Как снять ломку? Лечение зависимости от метадона в "МедикоМенте" - Фото

Центр современной аддиктологии "МедикоМенте" проводит комплексное лечение различных видов зависимости, в том числе помогает зависимым от метадона оставить эту привычку в прошлом. 

Метадон – это медицинский препарат группы опиоидов, относящийся к синтетическому виду наркотиков. В 20 веке активно применяли в медицине как обезболивающее и седативное средство.

В наше время метадон признан наркотическим веществом и официально запрещен. Несмотря на это, широкое распространение данного наркотического вещества обусловлено его дешевизной и доступностью, путем нелегального распространения.

Что делать, если вы или ваш близкий столкнулись с данной проблемой?

Зачастую зависимым людям сложно принять решение о лечении, поэтому эта задача ложится на плечи близких людей. Многие пытаются побороть недуг в домашних условиях, теряя при этом время, деньги и подвергая здоровье пациента еще большему риску. На этапе отмены у пациента могут возникать различные побочные эффекты, а болевой шок может привести к летальному исходу.

Характерные признаки абстиненции при употреблении метадона:

  • затруднение дыхания;
  • боль в суставах, мышцах;
  • тошнота, рвота;
  • слабость, озноб, бессонница;
  • страх, панические атаки;

Поэтому лечение метадоновой зависимости должно происходить строго в специализированной клинике, под контролем врачей.

 

Лечение метадоновой зависимости: почему клиника "МедикоМенте"?

Прежде чем приступить к лечению, врач-нарколог проводит бесплатную консультацию для пациента и его близких, а затем составляет индивидуальную программу эффективного лечения зависимости от метадона.

Этапы лечения зависимости от наркотиков:

  • Мотивация на протяжении всего пребывания в клинике и поддержка пациента после лечения.
  • Детоксикация от наркотических веществ.
  • Индивидуальная психотерапия.
  • Аверсивная терапия.
  • Лечение ибогаином.
  • Введение имплантов.

Специалисты центра "МедикоМенте" сопровождают пациента на протяжении всего пути лечения.

Стоит отметить преимущества центра "МедикоМенте":

  • круглосуточное наблюдение опытных специалистов;
  • полная диагностика организма и комплексный подход;
  • полная анонимность;
  • клиника находится под контролем двух охранных компаний;
  • квалифицированный медицинский персонал (врачи с опытом более 10 лет и международной стажировкой);
  • клиника оснащена современным оборудованием;

"МедикоМенте" помогает наркозависимым "спрыгнуть" с метадона, покинув клинику человек всегда имеет новые цели и планы в жизни.

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Теги: МедикоМенте
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