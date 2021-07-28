Как снять ломку? Лечение зависимости от метадона в "МедикоМенте"

Центр современной аддиктологии "МедикоМенте" проводит комплексное лечение различных видов зависимости, в том числе помогает зависимым от метадона оставить эту привычку в прошлом.
Метадон – это медицинский препарат группы опиоидов, относящийся к синтетическому виду наркотиков. В 20 веке активно применяли в медицине как обезболивающее и седативное средство.
В наше время метадон признан наркотическим веществом и официально запрещен. Несмотря на это, широкое распространение данного наркотического вещества обусловлено его дешевизной и доступностью, путем нелегального распространения.
Зачастую зависимым людям сложно принять решение о лечении, поэтому эта задача ложится на плечи близких людей. Многие пытаются побороть недуг в домашних условиях, теряя при этом время, деньги и подвергая здоровье пациента еще большему риску. На этапе отмены у пациента могут возникать различные побочные эффекты, а болевой шок может привести к летальному исходу.
Характерные признаки абстиненции при употреблении метадона:
Поэтому лечение метадоновой зависимости должно происходить строго в специализированной клинике, под контролем врачей.
Прежде чем приступить к лечению, врач-нарколог проводит бесплатную консультацию для пациента и его близких, а затем составляет индивидуальную программу эффективного лечения зависимости от метадона.
Этапы лечения зависимости от наркотиков:
Специалисты центра "МедикоМенте" сопровождают пациента на протяжении всего пути лечения.
Стоит отметить преимущества центра "МедикоМенте":
"МедикоМенте" помогает наркозависимым "спрыгнуть" с метадона, покинув клинику человек всегда имеет новые цели и планы в жизни.