Как спасают бизнес от последствий пандемии в странах мира?

Украинские предприниматели пока пребывают в состоянии шока. Часть бизнеса закрыта на неопределенное время, товар распродается онлайн, перевозки остановлены, офисные работники ушли на удаленку, и ни один финансист не в состоянии рассчитать потери экономики. Новости Украины сегодня на сайте «Обозреватель» обновляются ежесекундно. Сайт проанализировал информацию: как же правительства разных стран планируют поддерживать своих мелких и крупных бизнесменов?

Китай

Программа поддержки экономики пока рассчитана на отдельные секторы, наиболее пострадавшие от пандемии:

налоговые льготы для туристических операторов и агентов, транспортных компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, онлайн-агрегаторов билетов, гостиничного и ресторанного бизнеса;

освобождение от НДС (13%) предприятий логистики и курьерских компаний, принявших на себя повышенную нагрузку для доставки товаров первой необходимости гражданам в условиях жесткого карантина;

закупка компаниями для своих сотрудников дезинфекторов, средств индивидуальной защиты и расходных материалов освобождается от индивидуального подоходного налога – при условии, что товары приобретены по безналичному расчету.

США

Общенациональный план в разработке. Первый шаг: освобождение от налога на зарплату до конца года для всех жителей страны. Для сравнения – в Украине от ЕСВ освободили только самозанятых предпринимателей и ФОП на 2 месяца, при этом обязанность уплачивать ЕСВ за своих подчиненных сохранилась для всех работодателей вне зависимости от состояния их бизнеса.

Американцы рассматривают возможность отсрочки выплаты налогов средним и малым бизнесом и кредитные каникулы для пострадавших секторов экономики. Взносы на социальное страхование снижены на 15,3%. Вводятся льготы для работников, оказавшихся из-за коронавируса на неоплачиваемых больничных.

Европа

Италия. 25 миллиардов евро для восстановления экономики. Компенсации компаниям с потерями в бизнесе от 25%.

Франция. Оплачиваемый больничный родителям на время карантина в школах и садиках. Отсрочка по уплате обязательных социальных налогов и сборов. Нулевые штрафы за срывы сроков госконтрактов.

Великобритания. Снижение учетной ставки в 3 раза до 0,25%, снижение НДС, льготные кредитные программы.

Австралия

Пакет льгот для пенсионеров. Малый и средний бизнес, частные инвесторы и инвестиционные фонды получают налоговые льготы для преодоления последствий временного закрытия бизнеса или его вынужденной ликвидации.





