Как ухаживать за металлическими основами для пилок и пододисками

Инструменты для маникюра и педикюра должны быть, в первую очередь, безопасными. Именно поэтому все большее число мастеров переходит на одноразовые абразивные накладки для пилок и подологических дисков. Такой выбор максимально выгоден:

для каждого клиента вы используете отдельный индивидуальный набор абразивных накладок;

вы не переплачиваете, ведь основы для абразива остаются одни и те же.

Покупка одноразовых накладок для аппаратного маникюра и педикюра не станет серьезным испытанием для вашего бюджета. Это действительно выгодно и удобно. Но не стоит забывать о том, что и само основы для использования абразивных накладок необходимо постоянно обрабатывать.

Как правильно ухаживать за инструментом? Как стерилизовать основы для таких аксессуаров, как пилка или пододиск для педикюра?

Если ваша пилочка имеет металлическое основание, то с уходом не должно возникнуть проблем. Процедура проводится поэтапно:

после завершения работы с пилкой снимите с нее абразивный слой и утилизируйте его;

используйте специальные дезрастворы для дезинфекции изделия, тщательно обработайте всю поверхность основы;

промойте основу под проточной водой и полностью высушите ее;

проведите стерилизацию инструмента и упакуйте стерильные изделия в крафт-пакет.

Такая обработка должна проводиться после каждого использования пилок. В вашем рабочем арсенале должны присутствовать пилочки в достаточном количестве для того, чтобы вы не зависели о времени обработки и стерилизации.

Как обрабатывать пододиски для педикюра

Что такое подологический диск: Это специальная насадка на фрезер, помогающая избавлять стопы от натоптышей и мозолей. Как и пилочки, пододиски необходимо дезинфицировать и стерилизовать после каждого использования. Для начала удалите абразивную накладку с основы и выбросите ее. Проведите тщательную дезинфекцию, ополосните изделия под проточной водой, удалите все следы загрязнений, просушите до полного удаления влаги. Проведите стерилизацию в сухожаровом шкафу или автоклаве. Упакуйте инструменты в крафт-пакеты и поместите для обработки в стерилизаторе. Раскрывайте пакеты только при начале работы с новым клиентом.

Как использовать стерильные подологические диски? Выберите накладку (файл) нужной вам абразивности. Извлеките диск из пакета, снимите защитный лайнер с файла, зафиксируйте накладку на основе и придержите для улучшения сцепления. Старайтесь не прикасаться пальцами к рабочей поверхности диска.

Почему важно проводить обработку металлических основ для пилок и пододисков

Дезинфекция и стерилизация маникюрного и педикюрного инструмента – обязательные этапы работы бьюти-мастера. Эти процессы требуют небольшой затраты времени, но помогают обеспечить максимальную безопасность основных рабочих инструментов. В отличие от одноразовых пилок современные основы удобны именно с точки зрения практичности их обработки. Дезинфекция и стерилизация избавят металл от всех видов загрязнений, в том числе патогенных микроорганизмов, вызывающих широкий спектр болезней. Используя металлические основы и процессы их очистки вы защищаете клиентов и работаете на свою репутацию.

Проводить стерилизацию металлических изделий можно любым удобным вам способом. Вы можете выбрать жарочные шкафы, стерилизаторы разных типов, автоклавы. Учитывайте рекомендации производителя инструментов для сохранения максимального срока службы продукции и ее качества.

Источник статьи: https://thepilochki.ua/