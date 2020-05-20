Как украинский бренд Finval завоевывает европейские рынки

Не так часто можно услышать, что украинская компания успешно вышла на мировой рынок со своей продукцией. Однако успех бренда Finval наглядно демонстрирует: нет ничего невозможного! Конкурировать и быть востребованным на рынках Западной Европы - задача выполнимая.
В результате более чем двенадцатилетней работы команда Finval смогла создать широкую линейку продукции, которая способна удовлетворить запросы не только рыбаков-любителей, но и профессиональных рыболовных гидов и спортсменов.
Чтобы воплотить свои идеи, инженеры Finval разработали ряд оригинальных технических решений:
Для того чтобы клиенты могли выбрать лодку, которая максимально соответствует его задачам, команда Finval разработала несколько модельных рядов алюминиевых лодок, каждый из них обладает своими уникальными особенностями:
В каждом модельном ряду присутствует несколько лодок, которые отличаются своими размерами и допустимой мощностью двигателя. Кроме того, лодки Finval имеют богатую стандартную комплектацию, где уже есть все необходимое для комфортной и безопасной эксплуатации лодки. А для самых требовательных клиентов Finval предлагает широкий выбор дополнительных опций, которые сделают рыбалку или отдых с семьей максимально комфортным.
Finval имеет развитую дилерскую сеть практически во всех странах Европы, среди которых: Франция, Германия, Польша, Швеция, Финляндия и другие. Качество продукции подтверждено международными сертификатами.
Мы выделили три основных особенности, благодаря которым лодки Finval удерживают свое лидерство на рынках Европы:
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