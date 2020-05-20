Как украинский бренд Finval завоевывает европейские рынки

Не так часто можно услышать, что украинская компания успешно вышла на мировой рынок со своей продукцией. Однако успех бренда Finval наглядно демонстрирует: нет ничего невозможного! Конкурировать и быть востребованным на рынках Западной Европы - задача выполнимая.

Уникальные особенности

В результате более чем двенадцатилетней работы команда Finval смогла создать широкую линейку продукции, которая способна удовлетворить запросы не только рыбаков-любителей, но и профессиональных рыболовных гидов и спортсменов.

Чтобы воплотить свои идеи, инженеры Finval разработали ряд оригинальных технических решений:

уникальная система прочности FHD (Finval Hull Durability) делает алюминиевые лодки Finval экстремально прочными и долговечными;

специальная система соединительных профилей позволяет придать алюминиевым деталям корпуса неповторимые формы;

оригинальные обводы корпуса делают лодки Finval мореходными и управляемыми;

для обеспечения непотопляемости все корпуса лодок Finval заполняются высококачественной двухкомпонентной пеной с закрытой порой, что препятствует водопоглощению.

Модельный ряд

Для того чтобы клиенты могли выбрать лодку, которая максимально соответствует его задачам, команда Finval разработала несколько модельных рядов алюминиевых лодок, каждый из них обладает своими уникальными особенностями:

Sport Angler – максимальная подготовка для спортивной рыбалки на больших реках и озерах;

FishPro – выносливые и универсальные лодки с отличной мореходностью;

Evo – максимально широкий кокпит и хорошая остойчивость;

Rangy – максимум открытого пространства, малая осадка и высокая маневренность.

В каждом модельном ряду присутствует несколько лодок, которые отличаются своими размерами и допустимой мощностью двигателя. Кроме того, лодки Finval имеют богатую стандартную комплектацию, где уже есть все необходимое для комфортной и безопасной эксплуатации лодки. А для самых требовательных клиентов Finval предлагает широкий выбор дополнительных опций, которые сделают рыбалку или отдых с семьей максимально комфортным.

Три причины купить Finval

Finval имеет развитую дилерскую сеть практически во всех странах Европы, среди которых: Франция, Германия, Польша, Швеция, Финляндия и другие. Качество продукции подтверждено международными сертификатами.

Мы выделили три основных особенности, благодаря которым лодки Finval удерживают свое лидерство на рынках Европы:

Продуманная конструкция. Лодки оборудованы всем необходимым для комфортной рыбалки и отдыха.

Расширенная гарантия. Производитель дает десять лет гарантии на корпус лодки и его компоненты.

Выгодная цена. Finval выигрывает по этому показателю у многих европейских и американских конкурентов.

Заходите на официальный сайт компании и выбирайте лодку для своей рыбалки. Удачной покупки!