Как выбрать генератор на 10 кВт: рекомендации экспертов

Авария на электростанции способна оставить без нормальных условий существования целые улицы и кварталы. И, если одни терпят неудобства, то другие – пользуются автономными источниками электроснабжения. Из огромного перечня такого оборудования выделяются генераторы, мощностью 10 кВт. Они способны обеспечить энергией небольшой дом или квартиру, а владельцу и его семье – подарить комфорт.

Где используются генераторы на 10 кВт?

Универсальность электростанций с мощностью 10 кВт, их надежность и выносливость позволяют использовать это оборудование в различных целях. Чаще всего генератор 10 кВт применяется для:

снабжения электричеством частных домов и дач;

поддержания работы строительной и дорожной техники;

обеспечения работоспособности трамваев, тепловозов и других видов транспорта;

проведения ремонтных работ.

Генератор с мощностью 10 кВт буквально незаменим для сотрудников коммунальной сферы. Часто без него не обходится уборка больших по площади территорий, очистка местности от большого скопления мусора или снега.

Кроме того, генератор 10 кВт нашел широкое применение в различных спасательных операциях, организованных для устранения последствий непогоды. Высокая мощность агрегата позволяет подключать к нему любую технику для распила древесины, обрезки кустов и демонтажа металлических конструкций.

Как выбрать генератор, мощностью 10 кВт?

При покупке электростанции необходимо тщательно изучить характеристики оборудования. К тому же, важно учесть и дальнейшие условия эксплуатации техники, ведь они могут повлиять на работоспособность агрегата.

К самым важным параметрам при выборе относятся:

тип двигателя – генератор 10 кВт может комплектоваться бензиновым, дизельным или бензогазовым ДВС. Первый тип выделяется сравнительно невысокой стоимостью, однако он сможет работать без перерывов не более 5–8 часов. Дизельная техника выносливее, она может эксплуатироваться сутки. Ее стоимость немного выше. Бензогазовые модели могут работать как на бензине, так и на газу;

система запуска – генераторы могут включаться вручную, при помощи электростартера или автоматически. Третий вариант предпочтительнее ввиду простоты и удобства;

уровень шума – важный параметр, если оборудование будет использоваться внутри дома. В таком случае важно выбрать модель с наименьшем уровнем шума.

Для более комфортной эксплуатации в будущем, специалисты советуют уделить внимание и другим деталям. Например, счетчик моточасов подскажет, какой ресурс остался у генератора. А функция предварительного прогрева мотора позволит запустить агрегат в сильный мороз, с минимальными нагрузками на ДВС.

Генераторы 10 кВт от компании УКРСНАБ

Кроме основных характеристик, при выборе электростанции нужно обращать внимание на ее производителя, ведь часто именно от бренда зависит качество и надежность техники. Компания УКРСНАБ предлагает только лучшие генераторы от компаний, завоевавших доверие миллионов пользователей со всего мира.

Каждая модель в каталоге УКРСНАБ поставляется покупателю в полной заводской комплектации и с длительной гарантией от производителя. Консультанты компании всегда готовы оказать помощь в выборе оборудования и предоставить информацию о технических характеристиках выбранной модели.