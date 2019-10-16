Как выбрать ковролин для дома

Ковролин — один из популярных и доступных видов напольного покрытия. Благодаря своим свойствам, это прекрасная альтернатива коврам дома. На какие характеристики ориентироваться при выборе и как правильно ухаживать за покрытием, читайте в нашем материале.

Ковролин: виды

Ковролин часто выбирают за невысокую цену, легкость укладки и разнообразие фактур. В зависимости от сырья и способа изготовления, его принято разделять на такие виды:

Тканный. Выполняется способом переплетения из натуральных материалов, таких как джут, лен, сизаль, шерсть.

Иглопробивной. Резиновая основа пробивается специальной иглой с лезвием на конце, которая обрезает нить. Покрытие получается безворсовым и отлично поглощает звук.

Тафтинговый. Для основы используется латексный материал с полной прошивкой изделия. Так ковролин получается с объемным рисунком и более плотным.

Флокированный. Мягкий на ощупь, но выполнен полностью из искусственных материалов. Благодаря этому данный вид устойчив к таким факторам как сырость, выцветание, скольжение и прочие.

Ковролин: типы ворса

Перед покупкой ознакомьтесь не только с видами, но и типами используемого ворса. Все они будут иметь разные качества и устойчивость к внешним факторам. Итак, ковролин бывает с таким ворсом:

Нить фризе. Благодаря перекрученной структуре не восприимчива к вмятинам, давлению, и поверхность получается более плотной.

Скролл. Позволяет создавать выпуклые объемные рисунки, стойкие к загрязнению.

Велюр. В зависимости от используемой пряжи, различают мягкий, полумягкий и классический. Неприхотлив в уходе, приятный на ощупь, но на нем хорошо видно грязь.

Фризе. Износоустойчив, хорошо чистится, поглощает следы шагов.

Шэгги. Из-за высокого грубого ворса не подходит для проходимых мест, трудно чистится.

Катлуп. Комбинация петель такого типа ковролина создает рельефную поверхность, на которой не видны пятна грязи.

Саксони. Дорогой вид ворса, где нить максимально закручена, сохраняя вертикальное положение и не соединяясь друг с другом.

Бербер. Обладает уникальной фактурной поверхностью, имеет высокую прочность и износоустойчивость.

Ковролин: уход

Выбрав этот тип материала для дома важно придерживаться правил ухода и чистки. Это позволит сохранить внешний вид и качества покрытия на долгие годы:

Удаляйте пятна сразу, не давая им глубоко впитаться в ковролин.

Для очистки от грязи и пыли используйте только пылесос. Щетки и веники для данного материала не подходят.

Перед применением нового чистящего средства протестируйте его на незаметном маленьком участке.

Раз в месяц проводите глубокую сухую чистку специальным средством и пылесосом.

Для натурального ковролина подойдет чистка специальной электрической щеткой. Она разделит склеенные ворсинки и эффективно удалит грязь. Также данному типу противопоказана влажная уборка — может появиться плесень и запах сырости.

Для синтетического ворса подходит сухая и влажная уборка моющим пылесосом. Но не переусердствуйте — чрезмерное попадание влаги на ковролин способствует вымыванию грязеотталкивающей пропитки.

Для всех видов покрытия используйте только специальные средства для удаления пятен.

Ковролин обладает рядом преимуществ, имеет множество видов, а главное — легко чистится. Это стильный и практичный вариант напольного покрытия для дома.