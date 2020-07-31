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31.07.2020, 13:40

Как выбрать новый поддон для душевой кабины?

Как выбрать новый поддон для душевой кабины? - Фото
Источник фото: depositphotos.com

Душевые кабины всё чаще устанавливаются в квартирах. Какой поддон лучше выбрать к душевой кабине

Классические ванны совершенно неуместны в маленьких квартирах или на даче. Они имеют ряд недостатков. Во-первых, габариты, которые часто не позволяют установить ванну в санузле, совмещенном с ванной комнатой. Во-вторых, большой расход воды: если набирать каждому члену семьи отдельную ванну, то это обойдется слишком дорого. Поэтому душевая кабина всё чаще устанавливается в квартирах.

Выбор поддона

При соблюдении правил установки любая модель прослужит не менее 5-6 лет. Хотя сборка всей конструкции занимает немного времени, часто допускаются ошибки. В результате появляется неустойчивость, одни элементы испытывают значительные нагрузки. В один из моментов поддон просто может лопнуть. Заклеить его можно, но это только временное решение. Дальше кабина начнет протекать. 

Если проблема в трещине, то совершенно необязательно покупать новую кабину. Можно приобрести сам поддон подходящего размера. Производители предлагают их из разных материалов:

● Акрил. Высокая прочность, небольшой вес, простота установки – вот далеко не полный список преимуществ. Из недостатков – низкая прочность. Нужно внимательно изучить инструкцию на предмет максимальной нагрузки.

● Сталь – более надежный вариант, но падающие капли воды из душа сильно барабанят. Избежать этого поможет запенивание пространства снизу.

● Чугун – надёжный вариант, лишенный недостатков предыдущих типов. Из недостатков – большой вес.

● Камень – самый долговечный и надежный вариант.   

● Керамика – изделия с оригинальным стилем и разнообразием форм. 

Какой поддон выбрать: глубокий или мелкий?

Современные производители предлагают модели разной глубины (7-45 см и более). Каждый может выбрать оптимальную глубину, исходя их поставленных задач. Мелкие поддоны созданы исключительно для приема душа. Но зато они легкие, быстро устанавливаются. В то же время может разбрызгиваться вода во все стороны.

Модели средней глубины имеют небольшие бортики (до 15 см). Это несколько удобнее, так как уже есть возможность искупать ребенка, помыть собаку. 

Глубокие поддоны способны заменить ванну. Здесь можно искупаться, постирать, помыть голову, наклонившись. Но такой тип не подойдет для пожилых людей, которым тяжело преодолеть высокий борт. 

Что касается размеров, то существует очень много вариантов. Например, для квартиры с небольшой ванной комнатой, совмещенной с санузлом, есть поддоны квадратной формы со стороной в 70 см. 

Вне зависимости от особенностей комнаты каждый сможет выбрать душевую кабину в квартиру.

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Теги: поддон, душевая кабина
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