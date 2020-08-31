Как выбрать подходящую батарею отопления: основные нюансы

Прежде чем выбрать отопительный радиатор, необходимо определить систему отопления (централизованная, автономная), тип давления (опрессовочное, рабочее), диаметр труб, с которыми соединяются батареи, и вид подводной схемы (одно-, двухтрубная). Немаловажным является тип материала устройства.
В зависимости от материала изготовления батареи делятся на такие виды:
Для старых многоэтажных домов подходят чугунные радиаторы. В таких строениях достаточно устаревшие отопительные системы. Устройства из данного материала являются наиболее износостойкими, поскольку изготавливаются они из высококачественного литья и обладают оптимальными техническими характеристиками.
Для новостроек лучше всего купить батарею из алюминия, биметалла. Такие модели весьма прочные, способны выстоять перед гидроударом. Также они не подвергаются коррозии и имеют стильный внешний вид, что немаловажно при обустройстве квартиры.
Для частных домов ограничений в выборе и установке нет. Поскольку собственные системы отопления не имеют сильно высокого давления, которое обычно портит состояние радиаторов. Но прежде всего стоит определить тип давления и особенности использования выбранной разновидности батареи (присутствие газообразований, тепловая инерция).
Также важно, чтобы процесс монтажа проводился профессионалами, чтобы в дальнейшем не возникало протечек.