Как выбрать подходящую батарею отопления: основные нюансы

Прежде чем выбрать отопительный радиатор, необходимо определить систему отопления (централизованная, автономная), тип давления (опрессовочное, рабочее), диаметр труб, с которыми соединяются батареи, и вид подводной схемы (одно-, двухтрубная). Немаловажным является тип материала устройства.

Типы радиаторов

В зависимости от материала изготовления батареи делятся на такие виды:

Чугунные — тип, который начали использовать более ста лет назад. Батарея неприхотлива, поэтому качество теплоносителя не является важным фактором. Литра воды достаточно, чтобы заполнить все секции. В процессе использования расход может увеличиться и оказаться в итоге достаточно большим. Если батарея прогревается долго, расход жидкости начинает усиливаться. Изделие обладает немалым весом.

Стальные. Они, в свою очередь, делятся на панельные и конвекторные. Первые состоят из двух металлических листов с углублениями. Теплоноситель циркулирует воду между ними. Для центральных систем их лучше не применять, поскольку они очень уязвимы к гидроударам. Конвекторные обладают маленькой ценой и достаточно большой износостойкостью. К недостаткам относится возможность появления коррозии.

Алюминиевые — достаточно дешевые модели с небольшим весом. Нагрев осуществляется в течение малого промежутка времени. Преимущественно производятся секционные типы, что позволяет добавить элементы для увеличения площади отапливаемости.

Биметаллические. Основным отличием от алюминиевых являются технические параметры. Биметалл не подвергается коррозии. Устройства циркулируют тепло по металлической трубе. Соприкосновение с другими типами металлов способствует газообразованию внутри прибора.

Условия эксплуатации

Для старых многоэтажных домов подходят чугунные радиаторы. В таких строениях достаточно устаревшие отопительные системы. Устройства из данного материала являются наиболее износостойкими, поскольку изготавливаются они из высококачественного литья и обладают оптимальными техническими характеристиками.

Для новостроек лучше всего купить батарею из алюминия, биметалла. Такие модели весьма прочные, способны выстоять перед гидроударом. Также они не подвергаются коррозии и имеют стильный внешний вид, что немаловажно при обустройстве квартиры.

Для частных домов ограничений в выборе и установке нет. Поскольку собственные системы отопления не имеют сильно высокого давления, которое обычно портит состояние радиаторов. Но прежде всего стоит определить тип давления и особенности использования выбранной разновидности батареи (присутствие газообразований, тепловая инерция).

Также важно, чтобы процесс монтажа проводился профессионалами, чтобы в дальнейшем не возникало протечек.

