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29.06.2021, 10:37

Как выбрать ракетку для большого тенниса новичку

Цей матеріал також доступний українською
Как выбрать ракетку для большого тенниса новичку - Фото

Рекомендуем выбирать профессиональный инвентарь. Он лучшего качества, соответственно, ракетка прослужит долго

Большой теннис занимает первое место по популярности среди видов спорта. Любители тенниса с опытом уже знают, какую ракетку лучше использовать на тренировках и во время игры. Но, что делать новичкам, которые хотят качественный инвентарь? Нужно ли сразу покупать профессиональную модель?

Как выбрать ракетка для большого тенниса, читайте ниже. Эксперты магазина Tennisgo поделились советами для новичков.

Стоит ли покупать новичку ракетку профессионального уровня

Профессиональная ракетка — широкое понятие. К такому инвентарю можно отнести все ракетки, выпускаемые известными брендами, включая модели для начинающих.

Но есть отдельная категория ракеток, которые используют профессиональные игроки. К ним новичок может быть готов спустя несколько лет тренировок, потому как их технические параметры рассчитаны на игру высокого уровня: сильные и быстрые удары, долгие розыгрыши.

И все же рекомендуем выбирать профессиональный инвентарь. У них лучше качество, соответственно, ракетка прослужит долго.

Особой популярностью пользуются ракетки для большого тенниса:

  • Babolat;
  • Dunlop;
  • Head;
  • Tecnifibre;
  • Yonex;
  • Wilson.

Какой бренд выбрать — решать вам. Каждый из них — лучший выбор для начинающего спортсмена.

Характеристики, которые важно учитывать

Перед тем как купить ракетку для большого тенниса не забудьте ознакомиться с основными ее характеристиками. Советуют обратить внимание на:

  • размер овала обода;
  • вес и баланс;
  • длину и объем рукоятки;
  • струнное сечение.

Самый важный критерий выбора ракетки — это ее вес, который измеряется в граммах:

  • 255-260 г — для юниоров возрастом до 10 лет и женщин из категории любителей;
  • 270-280 г — для юниоров до 13 лет, женщин среднего уровня игры, начинающим мужчинам;
  • 285-300 г — для уже опытных игроков;
  • 315-320 г — для тех чей опыт от 10 лет. Ракетки с таким весом считаются профессиональными.

Учтите, что смена веса ракетки может существенно сказаться на игре. Нередко его увеличение становится причиной травм конечностей. Такие характеристики, как длинна и объем рукоятки, баланс, выбираются на основе физических параметров: рост, вес, длина рук. Здесь все индивидуально.

Выбор ракеток для тенниса по материалу

Теннисные ракетки выпускаются в трех вариантах:

  • Алюминиевые. Отличаются простотой конструкцией и доступной стоимостью. С таким инвентарем новичок научится правильно держать ракетку, выработает собственный стиль игры.
  • Графитово-композитные. Такая ракетка для большого тенниса изготовлена из графита. Для уменьшения веса спортивного инвентаря в обод головы добавляют алюминий. Подходят игрокам среднего уровня, для тех кто уже освоил технику игры.
  • Графитовые. Самый прочный и тяжелый материал. Подходит для игры на любительском и профессиональном уровне.

Рассмотрев основные характеристики, стается вопрос, а надо ли новичку профессиональная ракетка. Ответ — да. Главное — выбирать ракетку в соответствии со своим уровнем игры, чтобы избежать перегрузов и травм.

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Теги: теніс, ракетка
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