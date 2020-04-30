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30.04.2020, 13:07

Как за 7 часов собрать Каталог 320 практик бизнеса по борьбе с COVID-19

Как за 7 часов собрать Каталог 320 практик бизнеса по борьбе с COVID-19 - Фото

Каталог будет размещен на сайте Центра «Развитие КСО» и любая компания сможет добавлять информацию о своем вкладе в борьбу с COVID-19

28-29 апреля - CSR Ukraine, экспертная организация Центр «Развитие КСО» в рамках Программы SDG-Амбассадоры при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, провела двухдневный онлайн-нетворкатон для молодежи «Бизнес и общество». Участники со всей Украины создали первый Каталог вклада компаний в Украине для борьбы с COVID-19 (далее - Каталог), который содержит 320 удачных кейсов. Партнерами подарков выступили «Карлсберг Украина», «1 + 1 медиа», «Syngenta».

Украинский бизнес, как на национальном, так и на региональном уровнях, активно включился в борьбу с COVID-19, перечисляя средства на помощь медикам и больницам, поддерживая своих работников и социально незащищенных слоев населения. По данным исследования Deloitte, 64% компаний готовы оказывать помощь обществу для защиты от COVID-19.

Для оценки вклада крупного, малого и среднего бизнеса Центр «Развитие КСО» собрал молодежь со всей Украины на онлайн-нетворкатон «Бизнес и общество». В течение семи часов команды искали кейсы украинских компаний в условиях пандемии во всех доступных и проверенных источниках для создания Каталога ответственных компаний.

«Молодежь должна понимать, что такое социально ответственный бизнес. Поэтому мы предложили молодежи создать Каталог вклада бизнеса в борьбе с COVID-19. В результате 6 команд собрали 320 практик компаний на общую сумму более 900 000 000 грн. Важно, что в Каталоге будут практики национальных и региональных компаний», - отметила руководительница Центра «Развитие КСО» Марина Сапрыкина.

Каталог содержит перечень компаний по алфавиту. Каждая практика имеет ссылки на официальные ресурсы, вид помощи (благотворительная финансовая помощь, программы поддержки уязвимых слоев населения и т.д.); уровень поддержки (национальный, региональный, локальный). Команда победителей получила призы от компаний-партнеров, а активный участник получит месячную стажировку на «1 + 1 медиа».

«Меня поразило сознание бизнеса: средства, продуктовые наборы, материалы, благотворительные инициативы. К примеру, компания «ОККО» профинансировала дополнительные поездки на такси для медиков, а «Procter & Gamble» предоставил бесплатное стирки для людей с инвалидностью. Даже малый бизнес, который страдает от экономического кризиса, вносит свой вклад в поддержку общества», - делится впечатлениями участница Нетворкатону Алина Гончарук.

Вскоре Каталог будет размещен на сайте Центра «Развитие КСО» и любая компания сможет добавлять информацию о своем вкладе в борьбу с COVID-19.

Для получения более детальной информации про Нетворкатон для молодежи «Бизнес и общество» обращайтесь к Александре Гондюл, координаторки проекта: +38 068 356 49 07, sdg@csr-ukraine.org

CSR Ukraine, Центр «Развитие КСО» - экспертная организация в Украине, которая объединяет более 40 крупных компаний, совместно с которыми уже десять лет продвигает принципы устойчивого ведения бизнеса и социальной ответственности, реализует собственные социальные проекты, предоставляет консультации, проводит семинары и тренинги по вопросах КСВ и отчетах, как для частных компаний, так и для государственных органов власти. Является национальным партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгия) и Всемирного бизнес-совета по устойчивому развитию (Женева, Швейцария). www.csr-ukraine.org

Network-А-Тhon - это открытое мероприятие для нетворкинга, основная цель которого - установление новых знакомств и получения полезного опыта.

SDG-Амбассадоры - лидерская программа для молодежи, инициированная Центром «Развитие КСО» с целью привлечения молодых людей к внедрению Целей устойчивого развития, создания ими уникальных проектов и продвижения движения за устойчивое развитие по всей Украине.

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Теги: COVID-19, Network-А-Тhon, SDG-Амбассадоры, CSR Ukraine, Центр «Развитие КСО»
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