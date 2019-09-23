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23.09.2019, 13:12

Какие бывают виды бензопил

Какие бывают виды бензопил - Фото
Фото: depositphotos.com

Что нужно знать о бензопилах

Бензопила, или «цепная пила» — незаменимый в домашнем хозяйстве инструмент. Бензопилы отличаются своей исключительной эффективностью во время работы с деревом и другими, относительно мягкими, материалами. В отличии от своих электрических аналогов, бензиновые цепные пилы более удобны в работе, обладают высочайшими показателями производительности и полностью автономны. Этот инструмент универсален и готов к использованию в любую погоду.

Цепные бензиновые пилы делятся на три основных вида:

  • Бытовые;
  • Профессиональные;
  • Полупрофессиональные.

Бытовые бензопилы

Самый легкий и маломощный вариант бензопилы, требующийся для выполнения бытовых задач по хозяйству. С их помощью можно легко и быстро спилить ветки на дереве, если оно мешает свободному перемещению или не вписывается в дизайн участка. Такие пилы — относительно «хрупкая» техника. Большинство моделей бытовых цепных пил могут выдерживать не более 20 часов работы в месяц. 

Мощность бытовых бензопил редко превышает 2 кВт. Функциональность и выбор режимов скудны относительно профильных аналогов для профессиональной работы. Основной режущий инструмент — низкопрофильная цепь, существенно снижающая вибрацию при эксплуатации. 

Бытовая бензопила — отличный вариант для таких задач, как заготовка дров, ведение садового хозяйства или минимальный ремонт деревянных элементов конструкции зданий.

Полупрофессиональные бензопилы

Такие пилы имеют мощность 2-3 кВт и отлично подходят и для ремонтных работ, и для любых видов работ с деревом. Такие бензопилы называют «фермерскими», так как основной спрос на них создают владельцы загородных и частных участков, приобретая полупрофессиональный вариант цепной пилы для выполнения самых разнопрофильных работ — от ремонта зданий, до валки деревьев и заготовки дров. 

Имеет более широкий диапазон применений, поэтому и длительность эксплуатации значительно выше — большинство моделей спокойно выдерживают 3-4 часа работы в день. Полупрофессиональные цепные пилы очень часто используются на деревообрабатывающих предприятиях в качестве сучкорезов.

Профессиональные бензопилы

Высококачественные и многопрофильные, отлично выдерживают постоянную эксплуатацию до 8 часов в день и больше. Мощность отдельных моделей может превышать 8 кВт. Такие бензопилы используются профессионалами крупных деревообрабатывающих компаний, а для частных фермерских хозяйств такая покупка будет практически бессмысленной виду высокой цены.



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