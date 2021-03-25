UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
пресс-релиз
25.03.2021, 10:31

Каким СМИ больше всего доверяют ТОП-менеджеры и владельцы бизнеса

Каким СМИ больше всего доверяют ТОП-менеджеры и владельцы бизнеса - Фото
Компьютер

Опрос проводится второй год подряд и охватывает аудиторию руководителей и собственников украинских компаний и иностранных представительств в Украине

PR-агенція PointeR Agency провела опитування серед власників бізнесів і ТОП-менеджменту компаній, щоб визначити через які канали вони отримують інформацію та яким ЗМІ довіряють.

Опитування проводиться другий рік поспіль та охоплює аудиторію керівників і власників українських компаній та іноземних представництв в Україні.

За його результатами, ТОП-менеджери надають перевагу тим джерелам, з яких отримати інформацію можна швидко та з будь-якого місця. Facebook зазначили 81,8%, новинні сайти – 69,1%, Telegram канали – 65,5%. Традиційні медіа, як джерела отримання інформації, відіграють помітно меншу роль: телебачення та друковані ЗМІ отримали всього по 5,5% голосів, радіо – 3,6%. Щодо друкованої преси, то керівники компаній надають перевагу спеціалізованим випускам видавництв: рейтингам та ТОП-100.

Більшість очільників компаній (83,6%) цікавляться актуальними новинами та переглядають їх мінімум один раз на день. Таких, що зовсім не звертають увагу на інформаційний фон – всього 3,6%.

За результатами опитування, перше місце серед ЗМІ по рівню довіри посіло видання "ЛІГА" з результатом 52,7%, на другому опинилось "Новое Время" – 49,1%, за ним "Українська правда" – 43,6%, далі йдуть BBC Ukraine – 36,4% та "Економічна правда" – 29,1%.

"За час пандемії звички та джерела отримання інформації управлінців бізнесу особливо не змінились. Проте деякі респонденти зазначили, що стали звертати більше уваги на достовірність інформації та зменшили кількість контенту, що споживають", – зазначила управляючий партнер PointeR Agency Олеся Стойко.

70,9% респондентів приділяють увагу закордонним ЗМІ. Найпопулярнішими є BBC – 43,6%, New York Times – 28,2%, CNN – 25,6%, the Economist – 23,1% та Bloomberg – 17,9%.

ТОП-менеджери переважно читають/дивляться блоги лідерів суспільної думки. При цьому варіативність згаданих імен досить велика: від іноземців-мілліардерів – до українських молодих блогерів. Найчастіше керівники називали Владислава Рашкована (12,7%) – українського фінансиста, заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді.

Комунікаційне агентство PointeR Agency працює на ринку маркетингових послуг із 2012 року. Згідно з останнім галузевим дослідженням видавництва "Економіка", PointeR Agency входить у ТОП-10 PR агенцій України. Загальний портфель компанії складає 70+ клієнтів.

Ключові спеціалізації компанії: просування послуг у сегменті В2В, складних продуктів у B2C, побудова комунікацій "з нуля".

Основні продукти: репутаційний аудит та комунікаційна стратегія, антикризові комунікації, робота зі ЗМІ та лідерами думок, PR у соцмережах.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: сми, PointeR Agency, ТОП-менеджеры, владельцы бизнеса
Еще по теме
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 