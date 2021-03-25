Каким СМИ больше всего доверяют ТОП-менеджеры и владельцы бизнеса

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PR-агенція PointeR Agency провела опитування серед власників бізнесів і ТОП-менеджменту компаній, щоб визначити через які канали вони отримують інформацію та яким ЗМІ довіряють.

Опитування проводиться другий рік поспіль та охоплює аудиторію керівників і власників українських компаній та іноземних представництв в Україні.

За його результатами, ТОП-менеджери надають перевагу тим джерелам, з яких отримати інформацію можна швидко та з будь-якого місця. Facebook зазначили 81,8%, новинні сайти – 69,1%, Telegram канали – 65,5%. Традиційні медіа, як джерела отримання інформації, відіграють помітно меншу роль: телебачення та друковані ЗМІ отримали всього по 5,5% голосів, радіо – 3,6%. Щодо друкованої преси, то керівники компаній надають перевагу спеціалізованим випускам видавництв: рейтингам та ТОП-100.

Більшість очільників компаній (83,6%) цікавляться актуальними новинами та переглядають їх мінімум один раз на день. Таких, що зовсім не звертають увагу на інформаційний фон – всього 3,6%.

За результатами опитування, перше місце серед ЗМІ по рівню довіри посіло видання "ЛІГА" з результатом 52,7%, на другому опинилось "Новое Время" – 49,1%, за ним "Українська правда" – 43,6%, далі йдуть BBC Ukraine – 36,4% та "Економічна правда" – 29,1%.

"За час пандемії звички та джерела отримання інформації управлінців бізнесу особливо не змінились. Проте деякі респонденти зазначили, що стали звертати більше уваги на достовірність інформації та зменшили кількість контенту, що споживають", – зазначила управляючий партнер PointeR Agency Олеся Стойко.

70,9% респондентів приділяють увагу закордонним ЗМІ. Найпопулярнішими є BBC – 43,6%, New York Times – 28,2%, CNN – 25,6%, the Economist – 23,1% та Bloomberg – 17,9%.

ТОП-менеджери переважно читають/дивляться блоги лідерів суспільної думки. При цьому варіативність згаданих імен досить велика: від іноземців-мілліардерів – до українських молодих блогерів. Найчастіше керівники називали Владислава Рашкована (12,7%) – українського фінансиста, заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді.

Комунікаційне агентство PointeR Agency працює на ринку маркетингових послуг із 2012 року. Згідно з останнім галузевим дослідженням видавництва "Економіка", PointeR Agency входить у ТОП-10 PR агенцій України. Загальний портфель компанії складає 70+ клієнтів.

Ключові спеціалізації компанії: просування послуг у сегменті В2В, складних продуктів у B2C, побудова комунікацій "з нуля".

Основні продукти: репутаційний аудит та комунікаційна стратегія, антикризові комунікації, робота зі ЗМІ та лідерами думок, PR у соцмережах.