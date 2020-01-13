Какое авто купить в США до 8 тысяч долларов под ключ?

Автолюбители, которые хотят приобрести БУ иномарку, нередко имеют ограничение в сумме денег на покупку. На украинских авторынках цены часто бывают завышены при не самом лучшем техническом состоянии авто.
При ограниченном бюджете стоит задуматься о покупке машины на аукционе в США. Для выгодного приобретения следует разобраться, какое авто можно купить на торгах за цену «под ключ» до 8 000 $ и в чём плюсы покупки авто из Америки.
Какие машины можно купить на аукционе в Америке в бюджете до 8 000 $?
Среди машин, расходы на которые с учётом доставки, растаможки, сертификации и сопутствующих комиссий не превышает 8 000 $ популярными являются:
Ford Fiesta Sedan/Hatchback
2014-2015 г.
У нас эта модель чаще встречается в версии хетчбэк, но в США она популярна также в кузове седан. Это маневренное надёжное авто с низким расходом топлива.
Toyota Yaris
2012-2015 г.
Безотказный и практичный городской автомобиль. Имеет небольшой размер, хорошую управляемость и небольшие затраты на обслуживание.
Kia Soul
2011-2012 г.
Надёжный вместительный кроссовер с высоким клиренсом. Оснащён двигателем небольшого объёма, что позволяет не переплачивать за таможенную очистку в Украине.
Mazda 5
2012-2013 г.
Качественный минивэн с удобным просторным салоном и большим багажником. Имеет экономичный двигатель и низкие затраты на обслуживание.
Volkswagen Golf
2011-2013 г.
Динамичный, хорошо управляемый автомобиль в кузове хетчбэк или универсал. Оснащается бензиновым или дизельным двигателем, объёмом от 2.0 до 2.5 л.
Положительные стороны покупки автомобиля на аукционе в Америке
Приобретение авто на одной из торговых площадок США принесёт покупателю такие плюсы:
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