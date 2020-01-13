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13.01.2020, 11:40

Какое авто купить в США до 8 тысяч долларов под ключ?

Какое авто купить в США до 8 тысяч долларов под ключ? - Фото

ТОП 5 автомобилей на аукционах Америки с ценой под ключ до 8000$. Какие машины можно приобрести за небольшие деньги на Аукционе в США?

Автолюбители, которые хотят приобрести БУ иномарку, нередко имеют ограничение в сумме денег на покупку. На украинских авторынках цены часто бывают завышены при не самом лучшем техническом состоянии авто.

При ограниченном бюджете стоит задуматься о покупке машины на аукционе в США. Для выгодного приобретения следует разобраться, какое авто можно купить на торгах за цену «под ключ» до 8 000 $ и в чём плюсы покупки авто из Америки.

Какие машины можно купить на аукционе в Америке в бюджете до 8 000 $?

Среди машин, расходы на которые с учётом доставки, растаможки, сертификации и сопутствующих комиссий не превышает 8 000 $ популярными являются:

  • Ford Fiesta Sedan/Hatchback;
  • Toyota Yaris;
  • Kia Soul;
  • Mazda 5;
  • Volkswagen Golf.

Ford Fiesta Sedan/Hatchback

2014-2015 г.

У нас эта модель чаще встречается в версии хетчбэк, но в США она популярна также в кузове седан. Это маневренное надёжное авто с низким расходом топлива.

Toyota Yaris

2012-2015 г.

Безотказный и практичный городской автомобиль. Имеет небольшой размер, хорошую управляемость и небольшие затраты на обслуживание.

Kia Soul

2011-2012 г.

Надёжный вместительный кроссовер с высоким клиренсом. Оснащён двигателем небольшого объёма, что позволяет не переплачивать за таможенную очистку в Украине.

Mazda 5

2012-2013 г.

Качественный минивэн с удобным просторным салоном и большим багажником. Имеет экономичный двигатель и низкие затраты на обслуживание.

Volkswagen Golf

2011-2013 г.

Динамичный, хорошо управляемый автомобиль в кузове хетчбэк или универсал. Оснащается бензиновым или дизельным двигателем, объёмом от 2.0 до 2.5 л.

Положительные стороны покупки автомобиля на аукционе в Америке

Приобретение авто на одной из торговых площадок США принесёт покупателю такие плюсы:

  •       экономная цена. Стоимость авто с аукциона «под ключ» намного ниже, чем у аналога в Украине;
  •       хорошее состояние. Обусловлено эксплуатацией транспортного средства в условиях ровных дорог;
  •       достоверная история. Вся информация о пробеге, произошедших авариях и бывших владельцах авто находится в свободном доступе.

Где найти надёжную компанию?

Решив купить машину на аукционе, необходимо доверить ведение сделки на всех этапах профессионалам. Именно таковыми являются сотрудники компании AtlanticExpress http://atlanticexpress.com.ua/ с многолетним опытом в области пригона машин из США.

На сайте можно ознакомиться с большим модельным рядом иномарок с американских аукционов, стоимость которых не выйдет за пределы $8 000.

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Теги: аукцион, машина, покупка
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