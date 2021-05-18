Картины по номерам – современное хобби в Украине

Картины по номерам – современное и доступное каждому человеку хобби, которые не требует особых навыков и способное увлечь и ребенка, и взрослого. Это прекрасная возможность стать автором замечательного художественного сюжета и написать картину, не имея к рисованию никаких способностей.

Что такое рисование по номерам?

Если раньше отсутствие творческой мысли и неумение держать в руке кисть, было для человека приговором, то сейчас картины по номерам на холсте позволяют даже без опыта заниматься живописью – писать картины разных размеров и сюжетов, четко следуя инструкции.

Картины по номерам от производителя Валдеко можно написать, воспользовавшись специальным набором, в который входят акриловые краски, кисти, холст, схема с номерами. Суть процесса рисования сводится к нанесению краски строго по номерам, указанным на схеме, и стараться делать это аккуратно, не выходя за пределы указанных квадратов. На тюбиках краски указаны соответствующие номера. После того как все цифры на схеме будут закрашены, получится картина, которой можно украсить квартиру, офис или подарить другу.

Выбор картин по номерам для детей и взрослых огромен. Можно целенаправленно подобрать привлекательный образ для кухни, спальни, детской комнаты, маленького или большого размера, для начинающих или опытных художников. Если нужный сюжет не удалось найти в каталоге картины по номерам на холсте, можно подобрать свой, а специалисты Валдеко из него сделают схему для картины по номерам.

Полезное развлечение для детей

Каждая картинка имеет определенный уровень сложности, поэтому новичкам стоит остановить свой выбор на иллюстрациях и репродукциях с небольшим количеством мелких деталей, например, с абстракции, которую трудно испортить.

Если рисовать собирается ребенок, ему будут интересны сказочные сюжеты (единороги, ангелы, супергерои, персонажи аниме, волшебник Гарри Поттер), которые потом можно повесить в детскую комнату. А начать знакомство с картинами по номерам ребенку лучше с простого сюжета, например, с воздушных шаров.

Хобби для взрослых

Картины по номерам для взрослых имеют гораздо больший диапазон сюжетных линий. Можно рисовать для удовольствия, черпая вдохновение в природе. Здесь самые популярные темы – водопады, море, горы, цветы. Великолепно смотрятся большие картины с букетами пионов и тюльпанов.

Вторая тема по популярности – забавные или красивые животные – грациозные лошади, стройные фламинго, милые коты и ежики.

Среди картин для взрослых часто можно встретить японские пейзажи, занятия йогой в горах, виды ночных мегаполисов, образы самых колоритных городов мира, например, Венеции или Парижа. Такие картины предпочитают творческие люди, ценящие стиль.

Можно подойти к рисованию по номерам не с точки зрения получения удовольствия, а с точки зрения декорирования собственной квартиры, – написать картину для спальни, для кухни, гостиной, детской. Для спальни подойдут романтические сюжеты с изображением восхода или заката солнца, страстные танцевальные образы или холодные и спокойные, к примеру, пара голубей или легкая и хрупкая балерина. На кухне будут уместно смотреться натюрморты с изображением фруктов, садов и бескрайних полей.

Рисование картин по номерам успокаивает нервы и развивает творческое мышление. Это отличное времяпровождение в кругу семьи или друзей, а результат дарит чувство радости, удовлетворения и желание снова создавать своими руками нечто прекрасное!





