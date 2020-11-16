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16.11.2020, 10:15

Киевстар собирает 4-й Open Talk для диалога про "Бизнес без границ"

Киевстар собирает 4-й Open Talk для диалога про "Бизнес без границ" - Фото

17, 18 и 19 ноября состоится масштабное ежегодное событие от Kyivstar Business Hub – Open Talk 4 "Бизнес без границ"

Поговорить о том, как расширить горизонты привычных подходов к ведению бизнеса и получить безграничные возможности для развития с использованием самых современных технологий, приглашают спикеры топ-эшелона Киевстар и Microsoft, в частности:

  • Александр Комаров, Президент Киевстар;
  • Анке ден Оден, Генеральный директор региона Центральной и Восточной Европы компании Microsoft (24 страны);
  • Ян Петер де Йонг, директор Microsoft Украина;
  • Константин Вечер, Директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар;
  • Илья Польшаков, Директор по развитию новых направлений бизнеса, Киевстар;
  • Михаил Шмелев, Директор по вопросам национальных технологических стратегий и политики региона Центральной и Восточной Европы компании Microsoft (24 страны);
  • Евгений Кагановский, Руководитель проектов в государственном секторе компании Microsoft Украина

и другие ведущие эксперты инноваций, которых стоит послушать.

О чем будут говорить спикеры?

  • Докажут, что высокие технологии могут работать для бизнеса любого масштаба и направления деятельности: от маленькой кофейни или интернет-магазина до крупного промышленного предприятия с подразделениями по всей стране.
  • Развенчают мифы об использовании облаков в бизнесе. А именно:

- "облака только для крупных компаний";

- "это очень дорого";

- "облака не подходят госпредприятиям и финансовыми учреждениям";

- "нет гарантий безопасности хранения данных, использование облаков — это риск";

  • Дадут инструкцию, как развиваться компаниям среднего и малого бизнеса, занимающихся розничной торговлей, имеют интернет-магазин, салон услуг и тому подобное.
  • Приведут примеры успешных компаний, которые уже выбрали диджитал-путь для развития и получили превосходные результаты.

Зарегистрироваться, ознакомиться с полным перечнем спикеров и подробной программой мероприятия можно на сайте события (обновляется).

Преимущества Open Talk 4:

  • Участие в мероприятии бесплатное.
  • Событие разбито на тематические двухчасовые сессии с 16:00 до 18:00, для каждой из которых отведен отдельный день. Гости смогут посетить каждую сессию, не отрываясь от работы надолго.
  • Диалоговый формат встречи. Спикеры ответят на вопросы гостей в контексте каждой из тем. 
  • Интересный и полезный контент, топовые спикеры, эксперты и практики, а также кейсы реальных компаний с историями развития их бизнеса.

Информационный партнер Open Talk 4 – издание Liga.net

По вопросам участия или регистрации в мероприятии можно обращаться на электронную почту [email protected]

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и является компанией номер 1 на рынке мобильной связи, лучшим работодателем, самым дорогим брендом Украины и крупнейшим плательщиком налогов в отрасли. 

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Теги: Киевстар, Open Talk
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