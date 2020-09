KMW Special: inspiration talk «VFX и анимация в Канаде. Возможности для копродукции»

Вскоре ожидается ратификация Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Украиной и Канадой, которая откроет широкие возможности для сотрудничества. В период пандемии международное партнерство в отрасли производства контента существенно усложнилось, поэтому особенно актуальными стали направления анимации и визуальных эффектов. Таким образом, сессия станет уникальной возможностью послушать ведущих канадских VFX-экспертов, которые работали над легендарными блокбастерами от NETFLIX, MARVEL, DISNEY и узнать, как работают гиганты индустрии.

Нейшо Али (Neishaw Ali) – основательница и президентка SPINVFX, ведущей международной компании по производству визуальных эффектов. В ее портфолио проекты «Игра престолов» (Game of Thrones), «Фарго» (Fargo), «Очень странные дела» (Stranger Things). Нейшо расскажет о подходе SPINVFX к масштабным международным VFX-коллаборациям, о направлении анимации и опыте привлечения специалистов со всего мира в проекты компании, поделится опытом поиска партнеров и финансирования для проектов.

VFX-супервайзер Уэсли Сьюэлл расскажет, как создавались визуальные эффекты к фильму MARVEL «Железный человек» (Iron Man). В его портфолио также известнейшие франшизы MARVEL – «Мстители» (The Avengers) и «Тор» (Thor), он тесно сотрудничал с Ридли Скоттом, работая над фильмами «Гангстер» (American Gangster), «Хороший год» (A Good Year) и историческим эпосом «Царство небесное» (Kingdom of Heaven). Уэсли — инноватор в разработке и обработке 3D-фильмов, его техники сегодня используются практически во всех голливудских 3D-проектах, а его вклад в индустрию отмечен престижными премиями, среди которых The Lumiere Award.

Модератор сессии: Егор Борщевский, генеральный директор POSTMODERN Digital, ведущей украинской CG&VFX-компании, которая входит в состав FILM.UA Group.

Секция организована компанией MRM при поддержке Посольства Канады в Украине, соорганизатор — Украинская киноассоциация.

KYIV MEDIA WEEK Special пройдет онлайн 15 сентября с 14:00 до 18:30. В программе мероприятий тоже дискуссии «Европейский взгляд: кто сегодня формирует новые правила в медиабизнесе?» — при поддержке Европейского Союза, «Новости, фейки, манипуляции, а также место позитивной інфоринформации в информационных программах» и «Контент, меняющий мир. Истории успеха и перспективы украинской аудиовизуальной индустрии» — при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

А накануне, 14 сентября, состоится 10-ый Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK. Global Marathon, организованный компанией Media Resources Management при поддержке Украинского культурного фонда. KMW Global Marathon представит эксклюзивную аналитику крупнейших медиарынков от Азии до Южной Америки от ведущих международных агентств и медиаплатформ: The Wit, K7 Media, C21 Media, Ampere Analysis, Prensario International, Glance; самые свежие исследования украинского аудиовизуального сектора от Media Business Reports (MBR); тематический панельные дискуссии при участии ключевых украинских и иностранных медиакомпаний, прямые включения авторитетных экспертов из разных уголков мира, inspiration talks от звезд индустрии.

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Регистрация: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

Участие в онлайн форуме – бесплатное

Следите за нашими новостями в соцсетях: Facebook, Instagram

Media Business Reports (MBR) — главный информационно-аналитический партнер KMW Global Marathon и платформа онлайн-трансляции форума.

Генеральный партнер KMW Global Marathon — Канал «Украина».

Международный форум KYIV MEDIA WEEK (KMW) — крупнейший медиафорум Центральной и Восточной Европы, главное медийное событие в Украине, которое объединяет международный рынок контента и ряд эксклюзивных B2B мероприятий. KMW проводится ежегодно в Киеве с 2011 года и является платформой для продуктивного общения ключевых игроков медиабизнеса из стран нашего региона с коллегами и партнерами по всему миру: ежегодно KMW собирает участников из более чем 35 стран мира. В 2020 году форум состоится в онлайн-формате в связи с карантинными ограничениями.