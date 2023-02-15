Когда дешевле брать машину

Трудно представить современного человека, который бы чувствовал себя комфортно без личного автомобиля. Сейчас, когда мы спешим на работу, записываемся на прием к врачу на определенное время, везем детей в школу, нам просто необходимо иметь подспорье в виде машины. Ведь городской общественный транспорт порой подводит, или не подходит его расписание. Кроме того, такое передвижение по городу означает всяческие неудобства, вынуждает тратить драгоценное время на остановке и в конечном итоге нарушает существующие планы и уклад жизни.

Жители больших мегаполисов особенно нуждаются в личном транспорте. Например прокат авто Днепр заинтересует туристов, бизнесменов, командировочных, людей, оставивших свою машину в автосервисе.

Преимущества аренды авто

Возможность оставаться мобильным в любой ситуации предоставляют компании по прокату машин. Они решают множество проблем, связанных с передвижением, и поэтому с каждым днем набирают все большую популярность. К плюсам аренды относится:

комфортный трансфер по выбранному маршруту;

перевозка небольших грузов;

посещение достопримечательностей в рамках экскурсии;

тест-драйв определенной машины, которую хотелось бы приобрести;

поездка в отпуск;

не требуется обслуживание;

альтернатива собственному средству передвижения на время ремонта.

Условия и особенности ценообразования

Воспользоваться услугами сервиса автопроката очень просто. Нужно лишь позвонить в компанию и назвать понравившуюся модель. Менеджер уточнит, где именно и в какое время вы хотите забрать машину. Если вы хотите оформить бронь онлайн, то оставьте заявку на сайте. Кроме всего прочего, от вас потребуется вписать дату, время поездки и срок аренды. После отправки заказа на электронную почту приходит подтверждение.

Как правило, клиента не ограничивают в выборе местоположения. Ему подадут машину в аэропорт, на жд/автовокзал, в любое указанное место в городе. Удобно подъехать сразу в офис прокатной фирмы, заключить договор и оттуда отправиться по делам на временном "четырехколесном друге". Не забудьте перечислить дополнения, которые вы бы хотели видеть в прокатном авто. Арендаторам предлагается детское кресло, навигатор, видеорегистратор и другие устройства.

Необходимо учитывать, что не каждый клиент вправе взять напрокат какое-либо транспортное средство. Ограничения касаются следующих моментов:

Возраст водителя должен быть более 21 года;

Обязательный стаж вождения не менее 2 лет;

Наличие водительских прав и знаний правил дорожного движения.

Цена – это немаловажная деталь, влияющая на выбор сервиса. Первой составляющей является класс, марка и модель машины. Автопарки прокатных компаний включают такие классы: эконом, средний, бизнес, внедорожник, минивэн, премиум и даже электромобили. В крупных городах пользуются спросом Skoda, Kia Motors, BMW, Volkswagen, Chevrolet, Hyundai, Peugeot, Renault, Toyota, Ford, Honda, Mazda, Audi, Mercedes-Benz, Suzuki, Nissan, Porsche, ZAZ, Mini Cooper, Ravon.

Вторым фактором, составляющим цену, является длительность срока аренды. Стоимость одних суток уменьшается, при условии увеличения их количества. Также некоторые автопрокаты делают скидку при онлайн-бронировании. Будьте готовы заплатить за дополнительные приборы и опции. Подача авто в определенную точку, доставка и возврат в нерабочее время осуществляется за дополнительную плату. Следует учесть, что прокат без депозита будет стоить дороже.

Базовый тариф отличается в разных городах, например прокат авто Львов обойдется немного дороже. К услугам клиентов предоставление транспорта посуточно с залогом или без, возможность выбрать вид страховки. Приятным дополнением станет наличие водителя при необходимости (если нет прав, недостаточно опыта вождения, при невозможности самостоятельно вести машину).

Как выбрать транспорт

Прежде чем обращаться в прокат, нужно определиться с целью и принять во внимание все нюансы. Несмотря на распространенность бюджетной категории, большинство сервисов предлагает премиум сегмент. Если вы отправляетесь на значимое мероприятие или вам предстоит деловая поездка, то это отличный способ подчеркнуть свой статус и положение. Для отдыха на природе подойдет внедорожник, в который поместится и палатка, и дрова для костра. К тому же ему не страшны плохое дорожное покрытие или грунтовка. Для ежедневных нужд будет вполне достаточно среднего класса, который сочетает комфорт, функциональность и умеренные денежные вложения. Посещать местные достопримечательности всей семьей будет удобно в минивэне.

Нюансы автоаренды

Обращаясь в прокат впервые, лучше ознакомиться с особенностями его работы. Так как стоимость рассчитывается посуточно, отъездив чуть более 24 часов, придется заплатить уже за двое суток. Лишние минуты и часы переходят в полноценный следующий день. Клиент сам должен оплатить израсходованное топливо. Возвращая транспорт, убедитесь, что он исправен и не имеет повреждений. Мойку грязного авто оплачивает арендатор.

Рекомендуется заранее решить, какой срок проката вас интересует. В случае, если вы внезапно захотите покататься еще пару дней, вам могут отказать.

Услугой не смогут воспользоваться люди, желающие выехать за пределы страны. Для этого необходимо поговорить с менеджером и подготовить соответствующие документы.