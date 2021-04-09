UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
пресс-релиз
09.04.2021, 14:41

Компания "АТ-МТ Трейд" получила главную награду "Экспертное заключение" от "Выбор Страны"

Компания "АТ-МТ Трейд" получила главную награду "Экспертное заключение" от "Выбор Страны" - Фото

Премию "Выбор Страны" традиционно получает только одна компания в каждой номинации

Выбор победителей осуществляется экспертной комиссией по авторской методике URSA-50.

Основой для определения рейтинга являются финансовые показатели деятельности предприятий, действующих на территории Украины, сопоставлены с реальной рыночной позицией компании за отчетный период.

ООО "АТ-МТ Трейд" является импортером и дистрибьютором музыкальных инструментов на территории Украины. Мы являемся эксклюзивным представителем более двадцати брендов, среди которых такие гиганты мирового музыкального рынка, как Fender, Taylor, Gibson, Ibanez, Marshall, Moog, Korg, Tama, Zildjian, Rode, Universal Audio и другие.

Одним из главных принципов нашей компании является прозрачность деятельности, мы официально ввозим музыкальные инструменты и оборудование на территорию Украины. Наши клиенты могут быть уверены, что инструменты, которые они приобрели у нас и наших официальных дистрибьюторов, являются оригинальными и соответствуют высокому качеству производителя.

Мы уважаем своих клиентов и болеем за музыкальный рынок нашей страны, поэтому всесторонне поддерживаем их оригинальными инструментами и оборудованием, а также работаем на благо экономики Украины.

С музыкой в ​​сердце!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: выбор страны, АТ-МТ Трейд
Еще по теме
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 