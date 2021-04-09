Компания "АТ-МТ Трейд" получила главную награду "Экспертное заключение" от "Выбор Страны"

Выбор победителей осуществляется экспертной комиссией по авторской методике URSA-50.

Основой для определения рейтинга являются финансовые показатели деятельности предприятий, действующих на территории Украины, сопоставлены с реальной рыночной позицией компании за отчетный период.

ООО "АТ-МТ Трейд" является импортером и дистрибьютором музыкальных инструментов на территории Украины. Мы являемся эксклюзивным представителем более двадцати брендов, среди которых такие гиганты мирового музыкального рынка, как Fender, Taylor, Gibson, Ibanez, Marshall, Moog, Korg, Tama, Zildjian, Rode, Universal Audio и другие.

Одним из главных принципов нашей компании является прозрачность деятельности, мы официально ввозим музыкальные инструменты и оборудование на территорию Украины. Наши клиенты могут быть уверены, что инструменты, которые они приобрели у нас и наших официальных дистрибьюторов, являются оригинальными и соответствуют высокому качеству производителя.

Мы уважаем своих клиентов и болеем за музыкальный рынок нашей страны, поэтому всесторонне поддерживаем их оригинальными инструментами и оборудованием, а также работаем на благо экономики Украины.

С музыкой в ​​сердце!