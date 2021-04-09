Компания "Работа за границей от Андрея Марысюка" стала победителем премии "Выбор страны"

Каждому коллективу, как и каждому человеку, хочется, чтобы его работа была замечена. Потому что потраченные силы, энергия кажется вот-вот иссякнут, но благодарные отзывы клиентов, или признание на всеукраинском уровне снова возвращают их к отметке 100%.

Премией "Выбор страны" награждается только одна компания в каждой номинации. Для определения победителей учитываются различные критерии: показатели прибыльности, финансовой устойчивости, место компании на рынке, рост прибыли. И в сфере международного трудоустройства первое место получила компания "Работа за границей от Андрея Марысюка".

На основании данных нескольких аналитических агентств и ежеквартальных маркетинговых показателей эта компания опередила своих конкурентов более чем в два раза и получила награду. "Мы очень рады оказаться на вершине рейтинга, и хочу отметить, что за этим стояла изнурительная работа всех наших сотрудников. В который раз убеждаюсь, что мы выбрали правильные принципы для работы: честность и порядочность. И приложим максимум усилий, чтобы оставаться лидерами", – отметил генеральный директор компании Андрей Марысюк.

В течение семи лет работы клиентами компании стали десятки тысяч украинцев. Люди обращаются и из маленьких деревень, и из крупных городов-миллионников, и с южного Херсона, и с северного Чернигова, с западного Львова и с восточного Харькова. Ведь налаженный сервис способствует тому, что в какой бы точке Украины не находился человек – он может получить быструю качественную консультацию и воспользоваться всеми возможными услугами от специалистов компании "Работа за границей от Андрея Марысюка".

"Из-за нестабильной экономической ситуации в Украине, которая еще больше ухудшилась от коронавируса, все больше наших соотечественников выбирают работу за рубежом. Для людей это стало не просто шансом заработать средства и купить жилье или автомобиль, выучить детей, открыть бизнес. А просто суметь дать своей семье возможность жить нормально. И мы чувствуем эту ответственность за чужие судьбы, поэтому постоянно улучшаем нашу работу по различным аспектам", – рассказывает руководитель call-центра компании Татьяна Мархайчук.

Компания "Работа за границей от Андрея Марысюка" осуществляет лицензированную деятельность, поэтому все предлагаемые вакансии являются официальными, чтобы работник был защищен на законодательном уровне. За годы работы генеральный директор Андрей Марысюк посетил несколько десятков предприятий за границей: заводы Hutchinson, Electrolux, LG, Limito, склады FM Logistic, InPost и многие другие. Там он общался с работниками, смотрел условия труда и проживания, чтобы быть уверенным на все 100, предлагая какую-то работу своим клиентам. Многолетний опыт способствует тому, что генеральный директор регулярно выступает на всеукраинских и международных мероприятиях, посвященных безопасному и официальному трудоустройству за рубежом. Именно в 2020 году Марысюк Андрей стал спикером на конференциях организации ОБСЕ. А еще неоднократно давал экспертные комментарии для национальных телеканалов о работе за рубежом.

Кроме непосредственного подбора вакансий, специалисты компании "Работа за границей от Андрея Марысюка" предоставляют также бесплатные консультации. Ведь особенно с началом пандемии практически каждую неделю появляются какие-то изменения в пересечении границы, карантине, документах. Для того, чтобы эффективно информировать украинцев относительно этих изменений, компания ведет Ютуб-канал, который имеет лучший рейтинг среди каналов такой тематики в Украине. А это, на минутку, более 29 миллионов просмотров и более 385 тысяч подписчиков.

Как признаются сотрудники компании "Работа за границей от Андрея Марысюка", их план на ближайшее будущее – лучшие показатели по количеству прямых партнерских соглашений с работодателями и стабильно высокое качество услуг.