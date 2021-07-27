Компания SOFTICO повысила статус до Silver Reseller Tableau в Украине

В компании Tableau Software высоко оценили и признали достижения команды SOFTICO в 2020 году и повысили партнерский статус до уровня Silver Reseller. SOFTICO – единственный партнер Tableau в Украине с таким высоким статусом.

С 2017 года компания SOFTICO является официальным партнером Tableau в Украине. За эти годы для украинских специалистов бизнес-аналитики были созданы условия, в которых работа с данными стала более удобной и интересной. Команда SOFTICO внедрила Tableau для компаний из разных сфер бизнеса: ритейл, дистрибуция, логистика, e-commerce, банки и финансы, маркетинг, телеком, производство, логистика и многие другие.

"Когда мы начинали сотрудничать с Tableau Software – это был почти скачок в будущее. К тому времени в Украине мало кто использовал интерактивные дашборды. Анализ данных – это то, о чем стоит говорить. А мы, в свою очередь, продвигаем новую культуру работы с данными. Наша команда помогает настроить весь процесс, а также обучает. У нас есть курсы по работе с платформой Tableau", – рассказывает Сергей Мудренко, директор по развитию SOFTICO.

Дашборды Tableau предоставляют возможность каждому в организации видеть и понимать данные, распределять при этом различные права доступа для каждой категории сотрудников.

С функционалом дашбордов Tableau можно создавать более детальный анализ, выходя за рамки стандартных значений KPI. Это помогает принимать обоснованные решения и генерировать новые идеи. Платформа позволяет осуществлять ежедневный мониторинг инфраструктуры, управления службами поддержки и планирования бюджета.

"Дашборды Tableau дают возможность создавать визуализации данных на базе любых источников. Наша платформа визуальной аналитики предлагает пользователям изменить подход в использовании данных для решения своих задач. И самое ценное – все работает в режиме онлайн", – говорит Анна Догода, Business Development Manager Tableau в Украине.

Инструментов для работы с информацией сейчас множество. Существует довольно большой выбор платформ для бизнес-аналитики. И все же стоит выбирать те, которые облегчают работу и делают ее максимально удобной и эффективной.

Команда SOFTICO научила уже многих специалистов применять современные подходы в работе с большими массивами данных. Присоединяйтесь и вы!

SOFTICO — официальный партнер Tableau в Украине со статусом Silver Reseller. Систему интерактивной бизнес-аналитики Tableau применяют в работе и обучении более 65 000 человек в 100 странах мира, в том числе сотрудники таких компаний как: Amazon, BP, Apple, Wargaming (разработчик – World of Tanks), Walmart, Heineken, Starbucks, Pfizer , Coca-Cola, Bank of America и Barclays.