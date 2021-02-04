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пресс-релиз
04.02.2021, 15:07

Компания WEDEX – эффективное комплексное продвижение сайтов

Компания WEDEX – эффективное комплексное продвижение сайтов - Фото
Интернет

Агентство WEDEX предлагает профессиональный сервис по подготовке, успешной реализации стратегии продвижения бренда в интернете

Агентство предлагает полный спектр услуг, направленных на создание сайта и его продвижение, правильную настройку интернет-рекламы. Специалисты WEDEX гарантируют эффективное и быстрое достижение поставленных целей.

Сегодня ведение коммерческой и некоммерческой деятельности невозможно представить без интернета, создания собственного сайта и использования всех видов онлайн-рекламы. Инструменты интернет-маркетинга позволяют максимально быстро увеличить клиентскую базу, повысить узнаваемость бренда и укрепить лояльное отношение клиентов к продукции компании. Агентство WEDEX предлагает профессиональный сервис по подготовке, успешной реализации стратегии продвижения бренда в интернете.

Специалисты компании предлагают услуги по:

  • разработке web-ресурса с нуля;
  • настройке контекстной рекламы;
  • WEB-дизайну сайта;
  • SEO и SMM продвижению;
  • копирайтингу;
  • брендингу;
  • прогнозной аналитике.

Комплексный подход к каждому клиенту подразумевает создание сайта с учетом сферы деятельности, индивидуальных особенностей бренда, предпочтений целевой аудитории и других факторов, которые важны для достижения поставленных целей. Специалисты WEDEX используют лучшие современные инструменты интернет-маркетинга, собственную квалификацию и уникальные технологии, что позволяет агентству гарантировать максимально быстрое попадание ресурса в ТОП поисковых систем, повышение узнаваемости бренда.

Преимущества компании:

  • использование исключительно актуальных белых методов, инструментов;
  • 100%-ная гарантия достижения необходимых результатов;
  • предоставление отчетных документов по всем видам сотрудничества;
  • индивидуальный подход к каждому проекту;
  • детализированный анализ сферы деятельности, изучение потребностей целевой аудитории перед созданием уникальной маркетинговой стратегии развития.

Компания работает на рынке интернет-рекламы больше 5 лет и за этот период реализовала более 300 крупных проектов, вошла в ТОП-4 лучших агентств по версии SeoNews. Такой успех достигнут благодаря высокой квалификации, практическому опыту наших специалистов, которые являются гарантией достижения всех поставленных задач: эффективного продвижения сайта, увеличения количества посетителей, заказов и конверсии.

Агентство интернет-рекламы WEDEX предлагает лучшие инструменты, которые позволяют web-ресурсам клиентов развиваться и динамично расти, становиться узнаваемыми не только в собственной стране, но и за ее пределами.

Агентство WEDEX

г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 58

г. Херсон, улица Белинского, 5

телефон – 095-848-50-98

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Теги: WEDEX
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