Компания WEDEX – эффективное комплексное продвижение сайтов

Интернет

Агентство предлагает полный спектр услуг, направленных на создание сайта и его продвижение, правильную настройку интернет-рекламы. Специалисты WEDEX гарантируют эффективное и быстрое достижение поставленных целей.

Сегодня ведение коммерческой и некоммерческой деятельности невозможно представить без интернета, создания собственного сайта и использования всех видов онлайн-рекламы. Инструменты интернет-маркетинга позволяют максимально быстро увеличить клиентскую базу, повысить узнаваемость бренда и укрепить лояльное отношение клиентов к продукции компании. Агентство WEDEX предлагает профессиональный сервис по подготовке, успешной реализации стратегии продвижения бренда в интернете.

Специалисты компании предлагают услуги по:

разработке web-ресурса с нуля;

настройке контекстной рекламы;

WEB-дизайну сайта;

SEO и SMM продвижению;

копирайтингу;

брендингу;

прогнозной аналитике.

Комплексный подход к каждому клиенту подразумевает создание сайта с учетом сферы деятельности, индивидуальных особенностей бренда, предпочтений целевой аудитории и других факторов, которые важны для достижения поставленных целей. Специалисты WEDEX используют лучшие современные инструменты интернет-маркетинга, собственную квалификацию и уникальные технологии, что позволяет агентству гарантировать максимально быстрое попадание ресурса в ТОП поисковых систем, повышение узнаваемости бренда.

Преимущества компании:

использование исключительно актуальных белых методов, инструментов;

100%-ная гарантия достижения необходимых результатов;

предоставление отчетных документов по всем видам сотрудничества;

индивидуальный подход к каждому проекту;

детализированный анализ сферы деятельности, изучение потребностей целевой аудитории перед созданием уникальной маркетинговой стратегии развития.

Компания работает на рынке интернет-рекламы больше 5 лет и за этот период реализовала более 300 крупных проектов, вошла в ТОП-4 лучших агентств по версии SeoNews. Такой успех достигнут благодаря высокой квалификации, практическому опыту наших специалистов, которые являются гарантией достижения всех поставленных задач: эффективного продвижения сайта, увеличения количества посетителей, заказов и конверсии.

Агентство интернет-рекламы WEDEX предлагает лучшие инструменты, которые позволяют web-ресурсам клиентов развиваться и динамично расти, становиться узнаваемыми не только в собственной стране, но и за ее пределами.

Агентство WEDEX

г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 58

г. Херсон, улица Белинского, 5

телефон – 095-848-50-98