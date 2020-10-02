Кому могут не выдать займ под залог недвижимости?

Сегодня деньги могут решить массу проблем, однако иногда требуется сумма, которой на руках попросту нет. В таком случае можно оформить кредит, оставив в залог собственное жилье. Главное преимущество кредитования под залог недвижимости заключается в низкой процентной ставке и достаточно больших сроках. Однако, как оказывается, далеко не каждый украинец может воспользоваться этим финансовым инструментом.

Самые распространенные причины отказа в кредите среди крупных банков Украины

Всевозможные займы предлагают практически все финучреждения Украины. Среди них выделяется кредит под залог недвижимости – один из самых популярных способов получения внушительной суммы на собственные потребности. Чтобы получить его в одном из банков страны, необходимо соответствовать ряду критериев. Если же хотя бы одно из условий не будет выполнено, о займе придется забыть. Ниже приведены самые распространенные проблемы, возникающие у желающих оформить займ.

Плохая кредитная история

Причина отказа из-за наличия предыдущих задолженностей – самая частая среди банков Украины. Перед тем, как выдать кредит под залог недвижимости, каждый банк тщательно оценивает платежеспособность и благонадежность своего клиента. Если у потенциального заемщика остались просрочки, то финучреждение может посоветовать взять меньшую сумму под более высокий процент или же вовсе отказать в займе.

Возраст клиента

У каждого кредитора есть свои требования к возрасту заемщиков. Некоторые финучреждения готовы выдать кредит под залог недвижимости 18-летним, другие предоставляют подобную услугу только людям, чей возраст составляет не менее 23 лет. Таким же образом обстоят дела и с максимальным возрастным порогом.

Отсутствие справки о доходах

Большинство банков Украины требуют от своих клиентов документов, подтверждающих наличие основного и, если такой есть – дополнительного источника доходов. Каждая из справок должна четко указывать на размеры заработка за тот или иной промежуток времени.

Ошибки при заполнении анкеты

Финучреждения Украины очень тщательно проверяют договора, заполненные их клиентами. Это объясняется тем, что любая неточность в предоставленных данных может лишить банк права отсудить квартиру или дом, если вдруг клиент откажется платить.

Где оформить займ со 100-процентной гарантией?

Каждая из вышеперечисленных причин лишает возможности взять кредит под залог недвижимости тысячи украинцев. В таком случае стоит обратиться к компании "Кредит112" – организации, выдающей займы на самых выгодных условиях. Ее клиенты получают:

возможность оформления кредита на сумму от 30 000 до 30 000 000 грн;

займ, равный 80 % от стоимости недвижимости;

минимальную ставку – от 1,5 в месяц;

возможность погашения на срок от 3 месяцев до 10 лет.

Взять кредит под залог недвижимости в этом финучреждении смогут даже люди с просрочками по предыдущим платежам.