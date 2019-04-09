Конференция Римского клуба: что советует Украине глобальная элита

Мероприятие собрало в инновационном парке UNIT.City более полутысячи талантливых студентов и преподавателей со всей Украины, а также более десяти спикеров из разных стран и континентов.

Изюминкой конференции «Экономическое будущее Украины» cтала презентация почетным президентом Римского клуба Эрнстом Ульрихом фон Вайцзеккером юбилейного отчета для Римского Клуба «Come On! Капитализм, недальновидность, население и разрушение планеты», который накануне был издан на украинском на базе издательства «Саммит-книга».

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Мир нуждается в "Новом Просвещении". Вместо того, чтобы опираться на доктрину, надо находить баланс между людьми и природой, рынками и государством, дальновидностью и близорукостью. Для этого следует объединиться с целью выработки более системного подхода. Это также потребует от нас переосмысления науки и образования, - убежден почетный Президент Римского Клуба, ведущий мировой эксперт по ресурсной эффективности и устойчивому развитию, один из ТОП - 100 мировых мыслителей современности, Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер.

Автор же мирового бестселлера «Как богатые страны разбогатели и почему бедные остаются бедными» норвежский профессор Эрик Райнерт посоветовал Украине обратить внимание на такие проблемы как деиндустриализация и миграция, где первая является причиной второй. Рядом с ними шагает и коррупция, которая лечится индустриализацией. Рецепт успеха – перестать быть колонией и делать не так, как «сильные мира сего» советуют, а так как они сами делали, чтобы стать успешными.

Идеи выдающегося экономиста поддержал и президент УАРК, член-корреспондент Всемирной академии искусств и науки (WAAS), народный депутат Украины Виктор Галасюк. "Для того, чтобы ускорить экономический рост от 2-3% до 8% -10% нам нужно поменять структуру экономики - перестать быть сырьевой экономикой, в которую нас превращают. Надо сменить профессию страны! Стать производителем состоятельным и влиятельным игроком на международной арене можно только через целенаправленную экономическую и промышленную политику”, - подчеркнул Галасюк. ТОП-механизмами экономического развития председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства назвал: индустриальные парки, бесплатное присоединение к инженерным сетям, экспортно-кредитное агентство, "Покупай украинское, плати украинцам!", банк развития.

Организаторы выражают благодарность генеральным партнерам (Банк "Аркада", Райффайзен Банк Аваль, группа «Интерпайп», юридическая компания Arzinger, WAAS, Coca-Cola) и медиа-партнерам Конференции (ICTV, День, Украинская неделя, Аргументы и факты в Украине, Liga.net, NEWSONE TV, delo.ua, Бизнес.медиа, Апостроф, Информатор, 8 канал, IDEALIST.media, Leadserhip Journey, Публичные люди, Украинский журнал Экономист, Promum.

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