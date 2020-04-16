Коронавирус: Еврокомиссия запустила онлайн-хакатон #EUvsVirus

Еврокомиссия инициировала онлайн-хакатон #EUvsVirus, который получил поддержку Европейского парламента и привлек 32 страны. Лучшие решения получат финансирование и будут внедрены на территории Европы.

Еврокомиссия в тесном сотрудничестве со странами-членами ЕС, кейс-сообществом CASERS и другими организаторами национальных хакатонов со всей Европы запустила общеевропейский онлайн-хакатон для преодоления вызовов, вызванных коронавирусом.

#EUvsVirus Hackathon — это площадка для коммуникации гражданского общества, инноваторов, предпринимателей, студентов, преподавателей, учебных заведений и инвесторов со всей Европы для разработки инновационных решений проблем, связанных с коронавируса.

Хакатон состоится 24, 25 и 26 апреля и охватывает категории проблем, требующих краткосрочных решений:

здоровья и жизни;

сохранения бизнеса;

удаленная работа и образование;

социальная и политическая сплоченность;

digital finance;

другие вызовы;

Европейский комиссар по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Мария Габриэль сказала: «Этот общеевропейский хакатон является примером того, как Европа может объединиться в кризисные периоды. Вдохновляет быть свидетелем этого проявления солидарности нашего сообщества инноваторов. Наши талантливые умы сделают все возможное, чтобы найти решение проблем, связанных с коронавируса, и поддержать наших граждан. Это европейская инновация в действии ».

В хакатоне участвуют все 27 стран-членов ЕС, а также Украина, Норвегия, Израиль и Швейцария, страны, присоединенные к программе «Горизонт 2020» (программы ЕС для исследований и инноваций). Решение победителей будут приглашены присоединиться к Европейской платформе инноваций, которая будет способствовать связям с конечными потребителями (например, больницами) и предоставит доступ к инвесторам, фондам и другим возможностям финансирования со всей Еврокомиссии.

Официальный сайт хакатонов: https://euvsvirus.org/

Подробнее:

EUvsVirus Hackathon вебсайт

Coronavirus Research and Innovation initiatives

О Европейской Комиссии

Европейская комиссия (или Еврокомиссия) — высший орган исполнительной власти Европейского Союза, примерно соответствует роли и функциям правительства в системах национальных государств. В отличие от национальных правительств, Еврокомиссия может также выполнять функции законодательной инициативы, но только в рамках ЕС и в соответствии с Законодательством Европейского Союза.

О CASERS

casers.org — web-платформа для организации кейс-чемпионатов и онлайн хакатонов. CASERS помогает компаниям проводить открытые конкурсы по решению кейсов, а студентам, выпускникам, опытным специалистам и всем желающим — находить задачи в интересных им сферах и получать практический опыт. Платформа реализуется при содействии Министерства образования и науки Украины. Использование реальных кейсов от бизнеса в образовательных программах ЗВО рекомендуется Институтом модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины.