Коронавирус изменил условия поступления в американские колледжи

Пандемия коравируса оказала значительное влияние на высшее образование США. Новая система выпускных и вступительных экзаменов еще не создана, но основные тенденции, которые повлияют на эти и другие образовательные процессы, определены. Итак, ТОП-5 тенденций, которые ждут американских абитуриентов и студентов.

1. Удлиненные сроки. Эпидемию зафиксировали студенты в середине учебного семестра и большинство колледжей не успевает планировать. Напомним, традиционно занятия заканчиваются 1 мая и этот период был перенесен на 1 июня. Тесты и экзамены будут с гибкими датами. Для того, чтобы сдать экзамены дальше 1 июля, нужно обратиться в офис декана.

2. Смещение приоритетов. Приблизительно 4% – такую часть составляют лучшие колледжи США от всех существующих висших учебных заведений. И если абитуриент подал документы только туда, то есть высокий шанс не получить положительного ответа. Это связано с тем, что нерешенный вопрос с иностранными студентами, которые также будут в списках ожидания для зачисления. Выход - подать документы в колледжи "второй волны", таких в Америке 16%. Опрос показал, что около 20% студентов могут отказаться от ранее отобранного колледжа и найти более доступный в финансовом отношении вариант. Также 35% респондентов ответили, что предпочли бы поступить в колледж рядом с домом.

3. Рост стипендий. Экономические последствия пандемии, проблемы со здоровьем и стрессом приведут к тому, что многие абитуриенты могут отказаться от участия в поступлении. Преподаватель в Университете южной Каролины Роберт Мэсси считает, что в связи с коронационным колледжем будут предлагаться более высокие стипендии для мотивации студентов.

4. Дополнительная финансовая помощь. Семьи, пострадавшие от последствий COVID-19, могут обратиться за финансовой государственной помощью. Она рассчитывается по показателям доходов, которые семья представила два года назад. В 2020 году прогнозировать доходы за год будет невозможно, поэтому студенты имеют право обратиться в департамент финансовой помощи своих колледжей.

5. Виртуальные онлайн-экскурсии. Ранее абитуриенты могли посетить колледж в учебный день, увидеть все своими глазами, встретиться с будущими преподавателями, сотрудником приемной комиссии. Это помогало составить представление о колледже. Сейчас посещения кампусов невозможно до конца весеннего семестра, и это только по предварительному прогнозу. Именно поэтому большинство колледжей устраивают виртуальные посещения. Гиды снимают видео, на которых показывают кампусы, отвечают на вопросы будущих абитуриентов. Большой плюс - можно пригласить на онлайн-встреча профессоров и даже посетить виртуальные занятия.

Дополнительно - изменение системы оценивания



Пандемия изменила формат обучения и заставила задуматься над системой оценивания студентов и преподавателей. Многие педагоги США теперь применяют различные подходы, которые они адаптируют под себя, свой предмет, и студентов. Изменились инструменты обучения, и поэтому старая шкала оценивания не является эффективной. Многие колледже позволили своим преподавателям отказаться от сбора оценок студентов по весеннюю сессию. Иначе, сдачу письменных произведений никто не отменял, а с этим быстро и качественно поможет ресурс essay-online.com.

Итак, пандемия внесла коррективы в образовательные процессы США. Колледжи делают свою систему более гибкой, позволяют ученикам меньше составлять экзаменов и получать финансовую помощь. Это должно уменьшить последствия кризиса для поступающих и студентов, сделать учебный процесс более комфортным.