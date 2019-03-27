Кроссовки Theo Leo - готовимся к активной весне

Если в семье есть маленький непоседа, то родителей всегда интересует, как выглядят лучшие детские кроссовки для весны и где их покупать. Каждая фирма рекламирует свою обувь как единственно верный вариант, но мы-то с вами знаем, что нет лучше, чем детские кроссовки Theo Leo.

Разнообразие фасонов кроссовок Theo Leo

Этот бренд имеет большой выбор фасонов весенних кроссовок на все случаи жизни. В интернет-магазине Theo Leo есть подходящие варианты для занятий физкультурой, для прогулок, модели, в которых комфортнее заниматься в спортзале или играть во дворе.

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Если необходимо выбрать ребенку кроссовки для улицы, советуем обратить внимание на изделия с рифленой подошвой и мягким верхом. Чадо увлекается баскетболом? Тогда ваш выбор – высокие модели. Для бега подойдут легкие с уплотненной пяткой, для лучшей амортизации. В спортзал – с антискользящими вставками. Модели представлены в вариантах для мальчиков и девочек.

Современный дизайн и цветовые решения

Желаете купить ребенку стильные весенние кроссовки? Ассортимент Theo Leo – это актуальные дизайны и модные цветовые решения, которые нравятся детям. Классика в черном или белом цвете подойдет и к спортивному костюму, и к джинсам. Для малышей есть более яркие варианты: для девочек в розовых оттенках и с нежными принтами, для мальчиков – с яркими разноцветными вставками. Для следящих за модой школьников есть «серебряные» модели, с анималистичным принтом, стильными нашивками и модной перфорацией в стиле туфель броги. Не нравится шнуровка на спортивной обуви? Тогда можно выбрать кроссовки на липучках или с резиновой вставкой вместо застежки.

Качественные материалы для здоровья детей

Для любой спортивной обуви самое важное – материалы, из которых она сшита. От этого зависит комфорт и здоровье ребенка. Для пошива изделий Theo Leo используются сертифицированные материалы. Для изготовления верхней части и внутренней отделки применяют телячью кожу, нубук и качественный текстиль. Благодаря этому детские ноги в спортивной обуви не потеют. Кроме того, изделия из натуральных материалов долго не теряют презентабельный вид, износоустойчивы, эластичные и очень комфортные в носке.

Не меньше внимания при производстве кроссовок Theo Leo обращают на качество их подошв. Для них используются нетоксичные эластичные материалы повышенной износостойкости. Они легкие и нескользкие, создают хорошую амортизацию, что важно для спортивных моделей.

Кроссовки Theo Leo – сочетание всех требований

Кроссовки Theo Leo – это не только качественные материалы. На производстве придерживаются и всех ортопедических требований к детской обуви. В наших кроссовках есть правильный задник, анатомическая стелька и супинатор, от которых зависит здоровье детских ног. Поэтому кроссовки Theo Leo – это идеальное сочетание качества, комфорта и цены. Словом, в них есть все лучшее для активных детей на весну.