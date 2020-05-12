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12.05.2020, 11:33

Кто лучше продает древесину на Прозорро.Продажи

Кто лучше продает древесину на Прозорро.Продажи - Фото

В соответствии с Постановлением КМУ №1178 от 4 декабря 2019 с 1 февраля 2020-го партии лесоматериалов начали выставлять на торги Прозорро.Продажи

Электронные площадки с первых дней активно включились в поиск и привлечение потенциальных покупателей. За три месяца работы уже выделились лидеры-маркетплейсы, которые привели наибольшее количество участников на аукционы и обеспечили наибольшие объемы продаж.

Так электронная площадка Украинской универсальной биржи вышла в безоговорочные лидеры, опередив ближайшего конкурента почти вдвое и охватив более 25% рынка. На втором месте с показателем почти 15% охвата рынка и маркетплейс ТВ «Товарно-сырьевая биржа «Галконтракт».

«Приятно видеть среди лидеров этого рынка операторов электронных площадок, являющихся членами Ассоциации «Биржевые и электронные площадки». Мы, в свою очередь, всегда боролись за открытые конкурентные торги и справедливые условия труда на рынке. Очень приятно видеть среди лидеров и электронные площадки, которые относительно недавно присоединились к Прозорро.Продажи - ТБ «Буковинская универсальная биржа», - комментирует директор Ассоциации «Биржевые и электронные площадки» Олег Падалка.

Напомним, что наиболее активными на сегодня все же остаются торги необработанной древесиной в системе ЛИАЦ с помощью товарных бирж.

"Хорошо, когда мы можем наблюдать конкуренцию не только между площадками, но и между различными системными подходами. Именно реальный опыт и определит, какой из них наиболее эффективен", - подытожил Олег Падалка.

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Теги: Прозорро.Продажи
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