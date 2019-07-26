Купить квартиру в Беларуси - актуальные цены в июле 2019 года

В начале лета 2019 года самые дорогие квартиры в Беларуси продаются в Минске. Поисковик Flatfy опубликовал свежую статистику, которая позволяет изучить цены в столице и сравнить с другими городами.

Анализ стоимости вторичной недвижимости в регионах Беларуси показывает, что с апреля этого года жилье стало немного дешевле. Убедиться в этом поможет свежая статистика цен на квартиры от поискового портала Flatfy, опубликованная в июле этого года. По какой стоимости ведется продажа квартир в Минске без посредников, за сколько можно купить жилье в Гродно, какие цены предлагает вторичный рынок в Бресте – аналитики Флэтфай знают ответы на эти вопросы. Остается изучить актуальные цифры и сравнить предложения на рынке недвижимости Минска и других городов Беларуси.

Столичная недвижимость

Минск традиционно является лидером в Беларуси по стоимости жилья. Касается это не только покупки недвижимости на вторичном рынке или в новостройках. По статистике, аренда квартир в Минске тоже стоит в 2-3 раза дороже, чем в других регионах страны.

Если говорить о предложениях по продаже квартир на вторичке, в каталоге Flatfy собрано более 17 тысяч актуальных объявлений. Стоимость жилья зависит от многих факторов, среди которых ключевое значение имеют:

количество комнат и площадь квартиры;

планировка, дата последнего ремонта, наличие мебели;

расположение жилья, инфраструктура, транспортное сообщение.

По данным статистики за июль 2019 года, 1-комнатные квартиры в Минске выставлялись на продажу в среднем за 111 755 BYN. При этом жилье в Центральном или Первомайском районе стоит дороже. А если нужно купить квартиру в Минске во Фрунзенском районе или в Заводском, можно рассчитывать на более низкую стоимость.

Двухкомнатные квартиры в столице в июле можно было приобрести по цене 142 050 BYN, а для покупки трехкомнатной недвижимости нужно иметь в среднем 188 285 BYN. Стоит отметить, что 1-2-3-комнатное жилье на вторичном рынке Минске за последние 2 месяца подешевело в среднем на 1-3%.

Цены на жилье в регионах

Поисковик Флэтфай анализирует стоимость жилья и в других городах и поселках Беларуси. Согласно статистике, цены на недвижимость в других регионах значительно ниже, чем в столице.

К примеру, в Бресте в июле этого года квартиры выставлялись на продажу по таким ценам:

однокомнатные – 64 700 BYN;

двухкомнатные – 84 940 BYN;

трехкомнатные – 108 040 BYN;

четырехкомнатные – 110 420 BYN.

При этом в других городах Беларуси купить вторичное жилье можно еще дешевле. Например, однокомнатные квартиры в июле продавались по такой стоимости:

Гродно – 61 435 BYN;

Витебск – 46 360 BYN;

Гомель – 43 435 BYN.

Стоимость квартир в других городах Беларуси можно изучить по свежей статистике от Flatfy.



