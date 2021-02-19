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19.02.2021, 09:00

Квартира с ремонтом в ЖК Парковые Озера 2

Квартира с ремонтом в ЖК Парковые Озера 2 - Фото

Хотите сэкономить время, нервы и деньги? Тогда вам стоит купить квартиру с ремонтом, чтобы не заниматься обустройством жилья самостоятельно

Ищите уютное и спокойное место для комфортной жизни? Новый ЖК Парковые Озера 2 возле метро Дарница и Левобережная изолирован от шумных дорог и расположен вблизи крупнейшей зоны отдыха Днепровского района, парка "Победа". В пешей доступности находятся метро и транспортная развязка бульвара Перова, откуда можно добраться в любой уголок столицы.

ЖК Парковые Озера 2 спроектирован в современном архитектурном стиле Bio-Tech, который предусматривает использование флористических форм и линий, вдохновленных природой. В планировке жилого комплекса максимально учтены потребности жильцов в безопасности и комфорте: при строительстве использованы энергетически эффективные материалы, которые обеспечат тепло, уют даже в самое холодное время; тонированные стекла окон гарантируют приватность; электронный контроль доступа в ЖК избавит от незваных гостей; также предусмотрены паркинг в стилобате и скоростные лифты. На территории ЖК планируется открытие нового детского сада, а также других элементов инфраструктуры для жильцов.

Хотите сэкономить время, нервы и деньги? Тогда вам стоит купить квартиру с ремонтом, чтобы не заниматься обустройством жилья самостоятельно. Ведь так намного проще и приятнее – сразу заселиться в апартаменты с отделкой и всем необходимым для жизни. В ЖК Парковые Озера 2 предлагаются квартиры с ремонтом от застройщика в трех стилях: современная классика, минимализм и скандинавский стиль.

В перечень осуществляемых работ входит:

  • оклейка стен в комнатах виниловыми обоями;
  • оклейка стен на кухне обоями под покраску;
  • чистовая отделка стен в лоджии декоративной штукатуркой;
  • укладка ламината в комнатах и плитки на кухне, в санузле и лоджии;
  • покраска потолка водной эмульсией и установка багета потолочного;
  • установка сантехники и электрооборудования;
  • закладывание сетей Интернета, телефонии и других сетей;
  • установка отопительных приборов;
  • остекление балконов.

В жилом комплексе Парковые Озера 2 предлагаются апартаменты на любой вкус и бюджет. Вы уже решили, какая планировка квартиры для вас оптимальна? На сайте комплекса вы можете ознакомиться со всеми параметрами жилья, от количества комнат, метража до планировки, а также с панорамой на парк с окна вашей будущей квартиры.

В ЖК Парковые Озера 2 вы можете приобрести квартиру в рассрочку от застройщика, оплатив ее стоимость в течение определенного срока. Это оптимальное решение, если у вас не хватает средств на покупку собственного жилья в полную стоимость. 

Рассрочка от застройщика – выгодное решение, потому что:

  • срок погашения – от 3-х месяцев до 3-х лет;
  • минимальный первоначальный взнос – от 30%;
  • фиксация цены в стабильной валюте – долларах;
  • досрочное погашение без штрафных санкций;
  • отсутствие переплаты по процентной ставке;
  • по сравнению с ипотекой, переплата минимальная.

По всем вопросам касательно стоимости квартир и условий рассрочки обращайтесь в отдел продаж ЖК Парковые Озера 2:

г. Киев, ул. Воскресенская, 16Г

Телефон: +38 (044) 498 98 68

График работы: пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-17:00

E-mail: [email protected] 

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Теги: ЖК Парковые Озера 2
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