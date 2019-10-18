Лакокрасочная продукция: потребители выбрали «Элемент Украина»

Провозгласить себя лучшей может любая компания, но стать поистине таковой может лишь та - которая действительно получила признание потребителей. Компания лакокрасочных материалов «Элемент Украина» завоевала победу в проекте «Украинская народная премия» в номинации «Лакокрасочная продукция 2019». Проект необычен тем, что имеет самый строгий состав жюри – украинских жителей. Люди со всей страны отдают свои голоса за продукцию, чье качество, по их мнению, является лучшим.

Второй год подряд компания «Элемент Украина» становится лучшей среди других производителей лакокрасочных материалов. Эта высокая планка означает лишь одно – люди ценят качество продукции и доверяют производителю. Такая планка была достигнута долгой работой над созданием рецептур производства с качественным сырьем из ведущих стран мира. «Мы приобщали к делу талантливых работников, чья креативность и профессионализм давали потрясающий результат. Каждая линейка материалов – это опыт, умноженный на нестандартные решения. Стараемся быть новаторами, быть ближе к своей аудитории, понимать ее потребности. В этом году нам 10 лет и нам есть чем гордиться!», - говорит Владислав Зельдис, учредитель OOO “Элемент Украина».

На сегодня, компания «Элемент Украина» имеет в арсенале широкий спектр лакокрасочной продукции: от антисептиков для дерева до современных декоративных покрытий под кортен. Важным ориентиром производства продукции становятся эко-тренды. Фундаментом технологии производства является безопасность для окружающей среды.

«Элемент Украина» является также и компанией социально ориентированной. За последнее время были реализованы различные проекты, направленные на благотворительность, помощь в развитии культурной среды, организацию развлечений и бесплатного досуга для детей и взрослых. С помощью материалов «Элемент Украина» создаются муралы – огромные граффити, которые украшают многоэтажные жилые дома городов Украины. Также компания оказывает помощь детским домам и садам.

Быть лучшим в качестве и заслужить народную любовь, однозначно, цель многих компаний. «Элемент Украина» показывает на личном примере как достигать таких целей.