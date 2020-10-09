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09.10.2020, 15:04

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали победительницы премии L'Oréal-UNESCO

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали победительницы премии L

Лауреатами исторической Нобелевской премии по химии стали две победительницы глобальной премии L'Oréal-UNESCO "Для женщин в науке"

Професорка Еммануель Шарпентьє і професорка Дженніфер А. Дудна, обидві — Лауреатки глобальної премії L'Oréal-UNESCO "Для жінок у науці" — 2016, здобули Нобелівську премію з хімії за розробку революційного методу редагування генома.

Ці дві науковиці розробили механізм під назвою "Crispr/Cas9", або "молекулярні ножиці", що здатний змінювати людські гени. Це революційне відкриття, яке було визнане 2016 року в рамках Міжнародної премії L'ORÉAL-UNESCO "Для жінок у науці".

Востаннє Нобелівську премію з хімії жінка здобувала ще 1964 року.

"Фундація L’Oréal радісно вітає і висловлює свої щирі вітання професоркам Еммануель Шарпентьє і Дженніфер А. Дудні. Сьогодні ми стикаємося з безпрецедентною кризою в галузі охорони здоров’я, соціальній та економічній сферах — нині як ніколи світові потрібна наука, а науці потрібні жінки", — зазначила Александра Пальт, виконавча Віцепрезидентка Фундації L’Oréal та Директорка з корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку.

Лише 29 % серед науковців у всьому світі – жінки. Це має відчутний і прямий вплив на якість досліджень.1 Із часу заснування Нобелівської премії 1901 року всього 621 науковців здобули нагороду за свою роботу в галузі фізики, хімії та медицини, і серед них лише 22 Лауреатки — жінки.

Завдяки Нобелівській премії, присудженій Еммануель Шарпентьє і Дженніфер А. Дудні, загальна кількість Лауреаток премії L'ORÉAL-UNESCO "Для жінок у науці", які здобули це визнання, збільшилася до п’яти (після Крістіани Нюсляйн-Фольгард — Нобелівська премія з медицини 1995 р., Ади Йонат — Нобелівська премія з хімії 2009 р. та Елізабет Е. Блекберн — Нобелівська премія з медицини 2009 р.).

Про Фундацію L’Oréal і премію "Для жінок у науці"

Фундація L’Oréal здійснює свою діяльність в інтересах жінок у всьому світі та підтримує їх у досягненні їхніх цілей у двох основних сферах, що лежать в основі ДНК Групи: наукові дослідження та інклюзивна краса.

Створена 1998 року та очолювана Фундацією L'Oréal у партнерстві з UNESCO, премія "Для жінок у науці" спрямована на підвищення рівня представленості жінок у галузі науки, і ґрунтується на тому, що світові потрібна наука, а науці потрібні жінки. Протягом 22 років премія підтримала та відзначила понад 3400 жінок-науковиць зі 116 країн.

Щиро вірячи в те, що краса є основою процесу самовідновлення та вектором соціальної інтеграції, Фундація L’Oréal також проводить безкоштовне навчання для вразливих верств населення, з метою освоєння професій у сфері краси. А також сприяє наданню доступу до краси та здоров’я в медичних і соціальних закладах, щоб підтримати людей, які мають фізичні, психічні або соціальні вади, зокрема при операціях з пластичної хірургії.

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Теги: Loreal
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