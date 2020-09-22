Lenovo IdeaPad Gaming 3i – сбалансированный игровой ноутбук

Мечта нескольких поколений отечественных киберспортсменов воплотилась в решение Комиссии по признанию видов спорта в Украине. Любому спорту необходимо оборудование для тренировок и соревнований, и киберспорт – не исключение. Теперь, в ответ на просьбу будущего чемпиона купить игровой ноутбук, у родителей не появится искушение отказать, приведя стандартный набор аргументов.

Для киберспорта высоких достижений у компании Lenovo есть топовая линейка игровых ноутбуков Legion, а для киберфизкультурников и в качестве тренировочного инвентаря отлично подойдет линейка IdeaPad Gaming.

Приобретая IdeaPad Gaming 3i, вы покупаете ноутбук и зарядное устройство. Никаких аксессуаров в коробке нет, следовательно, нет и разочарования от несоответствия ваших вкусов и представлении о них маркетологов Lenovo. Все верно, лучше выбирать мышь и рюкзак исходя из собственных эргономических и эстетических предпочтений.

Дизайн заслуживает лестной оценки. Во внешнем виде IdeaPad Gaming 3i нет вычурных элементов, которыми иногда пытаются произвести сиюминутный эффект. Вместе с тем, скосы на верхней крышке, нестандартное размещение логотипа, сложные очертания корпуса дают понять, что перед вами не рабочая офисная лошадка, а гордый скакун, под седлом опытного наездника способный на многое.

Весь корпус изготовлен из пластика, цветовая версия Chameleon Blue выглядит свежо. Поверхность крышки и топкейс не зеркально глянцевые и не глухо матовые, золотая середина совмещает и привлекательность на столе и удобство реального использования, когда отпечатки пальцев не бросаются в глаза и спокойно удаляются в ходе регулярной, антесептической по короновирусным временам, протирки.

Сборка качественная, корпус при нажатии не скрипит и от малейшего прикосновения не прогибается. Крышка открывается одной рукой, фиксация угла наклона отличная.

У IdeaPad Gaming 3i, о котором мы рассказываем сегодня, установлен процессор Intel Core 10 поколения, известного также под кодовым названием Comet Lake. i5 c цифровым индексом 10300H содержит четыре ядра, работает на частотах до 4,5 ГГц. AIDA64 показывает, что под синтетической тестовой нагрузкой средняя частота 2,38 ГГц, в пике – 4,19 ГГц.

Есть ли у системы троттлинг? Да, когда процессор получает серьезную нагрузку, а система активного охлаждения находится в выключенном состоянии. TDP 45 Вт был заявлен не зря. Но спустя буквально пару минут вентиляторы берут температуру под свой контроль и процессор начинает работать с максимальной производительностью. Тест AIDA64 сообщает, что под нагрузкой температрура процессора колеблется вокруг отметки 80°С, при этом корпус хоть и нагревается, но мест с неприятно высокой горячестью нет. Тут следует отметить особенность системы охлаждения.

Решетка на дне корпуса служит для забора свежего воздуха, а выдув нагретого осуществляется через отверстия по бокам. Поэтому не стоит ставить ноутбук непосредственно на колени или на мягкую поверхность, так вы существенно ухудшите условия работы. На необходимость соблюдать зазор указывает даже длинная, через весь корпус, единая задняя ножка. Когда нагрузка процессора падает, вентиляторам требуется примерно пять минут чтобы остудить чип, скорость вращения постепенно снижается и они выключаются. Подчиняясь законам физики, при работе вентиляторы шумят. Вопрос в другом: слышен ли этот шум при реальном использовании ноутбука по назначению. В офисной модели нагрузка на процессор невелика и в вентиляторах практически нет надобности. Если играть в гарнитуре, амбушюры наушников почти со 100% вероятностью не пропустят этот шум к вашим ушам. Если играть с аудиосопровождением через встроенные динамики, то в моменты затишья шум можно услышать, поскольку его громкость на расстоянии вытянутой руки не достигает 40 дБ, а при выключенном ноутбуке в комнате с закрытыми окнами прибор показывает 20-25 дБ. Достаточно открыть окно и городская среда запросто нивелирует звук вентиляторов, который, кстати, равномерный и довольно низкий, без противных визгливых ноток даже в момент начала работы. В системе охлаждения работают пара тепловых трубок, два вентилятора и пассивные радиаторы.

Звание игрового ноутбука обязывает иметь приличную дискретную видеокарту. И у IdeaPad Gaming 3i она есть, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti с 4 ГБ памяти, существуют также версии с GTX 1650. В тандеме с новым процессором, карта обеспечивает комфортную частоту смены кадров в требовательных к графической составляющей играх.

У IdeaPad Gaming 3i два слота для установки модулей памяти. В описываемой модели оба были заняты 8 гигабайтными планками SODIMM 3200 DDR4, впрочем, для модернизации есть возможность, максимальный объем памяти по информации AIDA64 – 32 ГБ.

Кстати, с точки зрения потенциала модернизации IdeaPad Gaming 3i – очень интересный вариант. Кроме оперативной, в ноутбуке можно увеличивать объем постоянной памяти, причем как жесткими дисками, так и твердотельными накопителями благодаря наличию двух слотов M.2 (2280). В модели, о которой сегодня речь, объем SSD (NVMe 1.3) 256 ГБ.

В комплекте поставки идут шлейф и винты для установки 2,5-дюймового SATA-диска до 2 ГБ. Нижняя панель корпуса цельная, она снимается после откручивания десятка винтов и освобождения лепестковых зажимов по периметру.

15,6-дюймовая IPS-матрица LG Philips LP156WFC-SPD1 с матовым покрытием. Разрешение FHD (1920 × 1080) позволяет получить и должный уровень детализации картинки, и оптимальную нагрузку на систему в играх со сложной графикой. У дисплея стандартные для этого типа большие углы обзора как по вертикали, так и по горизонтали, подсветка равномерная. Рамки по бокам узкие, конструкция передней панели с выступом вокруг экрана обеспечивает дополнительную жесткость.

Яркость подсветки обеспечивает комфортную работу в хорошо освещенном помещении, при желании поиграть вечером уровень можно снизить не опасаясь мерцания. Вообще под солнцем куда приятнее загорать, нежели заниматься чем-то у компьютера, но если говорить о мобильности, то при толщине почти 25 мм и массе 2,2 кг (плюс блок питания, мышь и мелочи, выходит около 3 кг), IdeaPad Gaming 3i отлично подойдет тем, кто передвигается от случая к случаю, для ежедневной переноски нужен либо колесный транспорт, либо сильная киберспортивная мотивация.

Клавиатура у IdeaPad Gaming 3i островного типа, клавиши имеют едва ощутимый изгиб, что понравится слепопечатающим пользователям. Размеры корпуса позволили сохранить габариты буквенной части клавиатуры, цифровой блок чуть сужен. Отдельное спасибо инженерам за блок стрелок: он не просто полноразмерный, но и удобно расположенный, не нагруженный дополнительными функциями. Под стать корпусу, дизайн клавиатуры строгий, без неоправданных изысков. Подсветка клавиш голубая, регулируемая (два варианта яркости) и отключаемая.

Клавиши выступают над поверхностью топкейса на 1-1,5 мм. При этом они не касаются экрана при закрытой крышке. Ничего удивительного, блок клавиатуры утоплен в топкейс. Простое решение дало дополнительное ребро жесткости достаточно широкому корпусу, прочность на изгиб от этого только увеличилась. Ход клавиш мягкий, легко ощутимый и в меру тихий.

Тачпад 105х70 мм смещен чуть влево по отношению к буквенной части клавиатуры. Рука скользит по его поверхности отлично, распознается прикосновение четырех пальцев, нажатие четко отрабатывается, оно в меру тугое и ложных срабатываний не происходит.

Для подключения периферии у IdeaPad Gaming 3i достаточно портов: пара USB Type-A 3.2 Gen 1, USB Type-С 3.2 Gen 1, гигабитный Ethernet, HDMI 2.0. Беспроводные средства связи тоже на высоте: Wi-Fi 802.11ac/ax, Bluetooth 5.0.

Несомненное достоинство мегапиксельной HD-веб-камеры IdeaPad Gaming 3i – наличие шторки, физически закрывающей объектив. Согласитесь, лучшего средства обеспечения выборочной приватности не существует, никакие выключенные светодиоды не могут гарантировать отсутствия видео где-то в недрах системы.

Для воспроизведения звуков в IdeaPad Gaming 3i установлена пара полутораваттных динамиков, аудиотракт поддерживает Dolby Audio. Пара микрофонов находится над экраном, рядом с камерой. Звучание детальное, голоса передаются правильно, для видеоконференций лучшего и не надо. Просмотр фильмов индивидуалисту лучше проводить в хороших наушниках, а для совместного времяпровождения всегда можно подключить внешнюю колонку, например, через Bluetooth.

Блок питания выдает 6,75 А при напряжении 20 В, что означает 135 Вт мощности. Его размеры косвенно подтверждают эти показатели. Но главное достоинство – сменный сетевой шнур, причем он трехпроводный, с настоящим заземлением. При условии, что электропроводка в месте эксплуатации также имеет правильное заземление, наличие заземления у блока питания – не просто залог безопасности, но и определенный вклад в качество звука, в том числе и при стриминге, ведь паразитные наводки имеют легкий путь для отступления, а не проявляются фоновым шумом.

Аккумулятор в IdeaPad Gaming 3i литий-полимерный, емкостью 45 Вт/ч. Зарядка длится пару часов (в скоростном режиме за час можно запасти 80% емкости), при офисной модели использования запасов электричества с лихвой хватит на половину рабочего дня. Синтетический PCMark 10 показывает около 5,5 часов (при максимальной яркости подсветки и включенном Wi-Fi). Примерно столько же будет воспроизводиться видео, пару средних по продолжительности фильмов. В корпусе аккумулятор расположен под тем местом, где обычно лежат ладони пользователя, что благоприятно сказывается на тепловых ощущениях.

Если вы планируете приобрести недорогой игровой ноутбук, то Lenovo IdeaPad Gaming 3i – отличный кандидат на покупку. С учетом своей цены, он сбалансирован по конфигурации, сделан качественно и здорово смотрится.