Лесхозы продают пиломатериалы через биржу

Согласно информации с сайта ООО "Украинская универсальная биржа", в период с 26 по 31 мая в электронной торговой системе биржи состоятся торги по продаже продукции государственных лесных хозяйств Киевской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей, а именно:

Дата проведения – 26 мая

Киевская область – 12:45. Обратите внимание, аукцион по продаже пиломатериалов.

https://www.uub.com.ua/torgy-ta-auktsiony/26-travnya-2022-roku-z-1245-god-tov-uub-iz-zaluchennyam-agenta-t/

Дата проведения – 27 мая

Ивано-Франковская область – 10:00. Обратите внимание, аукцион по продаже пиломатериалов.

https://www.uub.com.ua/torgy-ta-auktsiony/27-travnya-2022-roku-z-1000-god-tov-uub-iz-zaluchennyam-agenta-t/

Дата проведения – 30 мая

Хмельницкая область – 08:30. Обратите внимание, аукцион по продаже пиломатериалов.

https://www.uub.com.ua/torgy-ta-auktsiony/30-travnya-2022-roku-z-0830-god-tov-uub-iz-zaluchennyam-agenta-t/

Дата проведения – 31 мая

Ивано-Франковская область – 08:30. Обратите внимание, аукцион по продаже пиломатериалов.

https://www.uub.com.ua/torgy-ta-auktsiony/31-travnya-2022-roku-z-0830-god-tov-uub-iz-zaluchennyam-agenta-t/

Примечательно, что участниками торгов по продаже пиломатериалов могут являться как украинские компании, так и нерезиденты.

Напомним, что 12 мая 2022 Государственное агентство лесных ресурсов Украины анонсировало, что с 1 июня этого года вся продукция государственных лесных хозяйств будет реализовываться исключительно через прозрачные электронные торги лицензированных товарных бирж.