Лесхозы все будут продавать только через биржи

12 мая 2022 года Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины сообщил, что продажа древесины на товарных биржах продемонстрировала свою беспрецедентную эффективность. Поэтому Юрием Болоховцем было анонсировано, что с 1 июня 2022 года вся обработанная и необработанная древесина будет выставляться государственными лесхозами на лицензированные биржи.

Сейчас уже можно наблюдать за исполнением этого поручения. На сайте Украинской универсальной биржи объявлено более 39 торговых сессий, которые пройдут с 1 по 10 июня.

"Это только первая декада июня. У нас почти каждый день публикуются новые объявления. Поэтому месяц обещает быть очень интересным и продуктивным как для лесных хозяйств, так и участников рынка. Очень приятно, что на торги лесхозы начали выставлять и пиломатериалы. Мы уже провели первые успешные аукционы в мае, участие в которых приняли не только украинские, но и иностранные потребители пиломатериалов", – отметил директор ООО "УУБ" Сергей Гладкий.

Сергей Гладкий также отметил, что количество участников на рынке древесины и пиломатериалов постоянно растет, как эффективность самих торгов. Поэтому есть уверенность, что ГАЛРУ приняло правильное решение о внедрении биржевых торгов.