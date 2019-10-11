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11.10.2019, 10:20

ЛИГА:ЗАКОН запускает собственный юридический рейтинг

ЛИГА:ЗАКОН запускает собственный юридический рейтинг - Фото

Всеукраинский рейтинг LIGA ZAKON AWARDS 2019 - это учет всех пожеланий и рекомендаций от профессионалов юридической отрасли и лучшего мирового опыта

За последние 15 лет украинский юридический рынок получил несколько масштабных конкурсов, компании стали активно подаваться в номинации на международные премии и даже выигрывать их. И только одного не хватало - признания клиентами. В Оркомитете утверждают, что цель – создать объективный рейтинг, которому бы доверяли и компании, и клиенты. Методологию презентовали представителям бизнес-сообщества и медиа.

«Этого украинский юридический рынок ждал давно. Одно из основных преимуществ нашего Рейтинга – это система определения победителей. Мы презентовали прозрачный алгоритм, который понятен всем. К тому же учтены пожелания в объективности. Как компания, которая обслуживает юридический рынок, мы, как никто другой, понимаем потребность в объективной и полной информации. Уверена, что появление Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS будет положительно способствовать отраслевой конкуренции.» - комментирует Марина Бондаренко, соучредитель и СЕО компании ЛИГА:ЗАКОН.

«Методология Рейтинга – это огромная работа команды ЛИГА:ЗАКОН и партнеров, клиентов, которых мы более двух месяцев опрашивали, собирали экспертные мнения. Мы ожидаем, что в состав жюри войдут уважаемые юристы юридических компаний и представители юридических департаментов других сфер бизнеса. В рейтинге мы будем оценивать как компании, так и персоналии, учитывая их победы в международных конкурсах. Отдельный блок номинаций предусмотрен для LegalTech решений, которые помогают юристам эфективно выполнять их работу.» - Валерий Решетняк, директор LegalTech бизнеса компании ЛИГА:ЗАКОН.

Участники Рейтинга – это сотрудники украинских и международных компаний – игроков рынка юридических услуг в Украине, которые официально ведут свою предпринимательскую и адвокатскую деятельность на территории Украины, юридических подразделений и государственных органов Украины, а также независимые адвокаты, которые ведут адвокатскую деятельность в Украине.

Список номинантов формируется двумя способами:

  1. Самовыдвижение путем подачи заявки через сайт Организатора awards.ligazakon.net
  2. Подача Организатором Рейтинга

Экспертами в жюри Рейтинга могут быть лица, которые знают актуальные тенденции развития рынка юридических услуг в Украине и способны, опираясь на объективные факторы, составить свой персональный рейтинг в зависимости от номинаций и их критериев. 

В качестве членов жюри будут эксперты рынка – представители юридических компаний и юристы in-house. В этом статусе не может голосовать за себя собственник, топ-менеджер или сотрудник компании/организации номинанта премии.

Формирование состава экспертного жюри и подача анкет номинантами состоится до 31 октября 2019 года.

Категории номинантов Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS следующие:

Компании и персоналии (суммарно по оценкам жюри и рынка)

  • Судебные споры (суды общей юрисдикции)
  • Хозяйственный процесс
  • Комплексное юридическое обслуживание
  • Уголовное право
  • Налоговое право
  • Корпоративное право
  • Банковское и финансовое право
  • Недвижимость и строительство
  • Земельное и аграрное право
  • Фармацевтика и медицинское право

Лучшие решения:

  • Лучшее решение для автоматизации договорной работы
  • Лучший медиа ресурс для юристов
  • Лучшая CRM система для работы с клиентами юридической фирмы
  • Лучшая компания по проведению обучающих мероприятий для юристов
  • LegalTech стартап года

А также Выбор года – специальная номинация, победитель в которой определится путем мониторинга и анализа медиа-активности за последние 12 месяцев. Голосование за номинантов будет проходить с 4 по 29 ноября этого года. Далее – до 5 декабря пройдет процесс обработки и проверки результатов голосов жюри и онлайн-голосования.  6 декабря победители получат свои награды на Церемонии награждения LIGA ZAKON AWARDS 2019.

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Теги: ЛИГА:ЗАКОН, LIGA ZAKON AWARDS 2019
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