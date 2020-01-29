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29.01.2020, 13:09

L'Oréal и Sector X запускают индустриальный трек BeautyTech

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Индустриальный трек будет запущен для поддержки стартапов в инновационном парке UNIT.City

Поддерживая развитие технологий в индустрии красоты и инновационного потенциала в Украине, подтверждая стремление L'Oréal быть №1 BeautyTech компанией, L'Oréal Украина и Sector X Acceleration Hub анонсируют запуск индустриального трека BeautyTech для поддержки стартапов в инновационном парке UNIT.City

Инициатива направлена на поддержку стартапов, которые будут работать в акселерационном хабе в рамках индустриальных треков, то есть бизнес-направлений, и призвана помогать стартапам строить и развивать бизнес через акселерацию мирового уровня, а также тесное сотрудничество с бизнесом.

Стартапы получат пошаговую акселерационную программу, разработанную на основе лучших мировых практик, возможность регулярно перенимать экспертизу и получать обратную связь о продукте от представителей L'Oréal, а также лекции и воркшопы от украинских и международных экспертов. Кроме менторства, стартапы получат по 2 места на команду в инновационном парке UNIT.City и возможность привлечь дополнительные инвестиции.

Чтобы стать резидентами акселерационного хаба и начать акселерационную программу необходимо подать заявку на платформе https://ua.sectorx.city/hub. После предварительного отбора, команды приглашаются к работе в хаб. В случае успешной акселерации (совокупность определенных факторов), команда и лидер мирового рынка индустрии красоты получат потенциальную возможность запустить пилот. Дедлайн подачи заявок в первую волну набора: 31 января 2020 года.

"Мы с нетерпением ждем начала работы Акселерационного хаба. Как лидер индустрии красоты, мы в восторге от расширения возможностей для поколения предпринимателей. Вместе мы создадим мощную инновационную синергию для удовлетворения разнообразных потребностей потребителей в сфере красоты. В 2017 году Группа L'Oréal запустила акселерационную программу BeautyTech в партнерстве с Station F, наибольшим стартап-кампусом в мире, расположенным в Париже. Мы рады, что программа поддержки стартапов будет реализована и в Украине ", - отмечает Генеральный директор L'Oréal Украина, Марк Савчук.

L'Oréal Украина – один из лидеров на рынке косметики и парфюмерии (№1 Косметическая Группа в Мире). Филиал в Украине был создан в 2004 г. По состоянию на 2018 г. в Украине работает более 250 сотрудников и 89 тыс. сотрудников работают в разных филиалах компании во всем мире. Компания представлена (имеет филиалы) в 150 странах мира и владеет портфолио из 36 взаимодополняющих брендов. В Украине функционирует 4 департамента – Департамент Продукции Массового Спроса, Продукции Люкс, Департамент Профессиональных Продуктов и Департамент Активной Косметики. Веб-сайт: http://www.loreal.ua/

Sector X Acceleration Hub - это пространство, где стартапы проходят акселерационную программу в формате самообразования. Стартапы получают программу, карту прогресса для работы, корпорацию партнера, а также консультации менторов и экспертов, воркшопы и 2 рабочих места на 1 команду в инновационном парке UNIT.City. Сайт https://sectorx.city/

UNIT.City - первый инновационный парк в Украине. Место, где создается экосистема и инфраструктура для развития бизнеса в сфере высоких технологий и креативных индустрий.Сайт: https://unit.city/

Station F - это наибольший стартап-кампус в мире, открытый в июне 2017 в центре Парижа и основан Ксавье Нилом. С более чем 30 стартап-программами, 35 государственными администрациями, 40 венчурными фондами, 4 офисами для менторства и 600 мероприятиями в год Station F предлагает все лучшие ресурсы и знания, чтобы помочь предпринимателям развивать свои компании. Сайт: https://stationf.co/

 

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Теги: UNIT.City, L'Oreal, BeautyTech, Sector X
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