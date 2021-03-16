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16.03.2021, 17:23

L'Oréal Paris внедряет международную образовательную программу Stand Up

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L'Oréal Paris запускает программу Stand Up с целью обучить1 млн человек во всем мире, как противодействовать домагательствам в общественных местах

У партнерстві з неурядовою організацією Hollaback! бренд L'Oréal Paris запускає програму Stand Up з метою навчити один мільйон осіб в усьому світі, як протидіяти домаганням у громадських місцях.

У партнерстві з неурядовою організацією Hollaback! бренд L'Oréal Paris запускає програму Stand Up з метою навчити один мільйон осіб в усьому світі, як протидіяти домаганням у громадських місцях. 

*78% 25% 79% 86% усіх жінок зазнавали домагань  у громадських місцях осіб, що зазнали домагань, зазначили що їм хтось допоміг зазначили, що ситуація покращилася  після втручання свідків домагань  у громадських місцях не знають,  як діяти в такій ситуації 

*Згідно з дослідженням, проведеним компанією IPSOS на замовлення бренда L'Oreal Paris, щодо сексуальних домагань у  громадських місцях у 8 країнах (США, Канада, Мексика, Франція, Італія, Іспанія, Великобританія) у квітні 2019 року. У ході  дослідження в кожній країні було проведено по 2000 онлайн-опитувань (серед 1250 жінок та 750 чоловіків), за винятком Індії, де  було проведено 1500 особистих інтерв'ю (серед 850 жінок та 650 чоловіків). Загалом з 5 по 27 лютого було проведено 15 500  опитувань. Україна не входить у список країн, в яких проводились опитування.  

Саме такими є результати міжнародного дослідження щодо домагань у громадських  місцях, здійсненого за участю компанії Ipsos, експертів з Корнелльського університету та  бренду L'Oréal Paris. Дослідження, що проводилось у форматі онлайн-інтерв'ю у 8 країнах  світу, широко висвітлює проблему сексуальних домагань у громадському просторі,  демонструючи підхід різноманітних соціокультурних верств населення у цих країнах. Про  досвід із власного життя розповіли під час опитування 15 500 осіб. 

Протидіймо домаганням у громадських місцях разом! 

У Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир 8 березня бренд  L'Oréal Paris запускає програму Stand Up в Україні з метою підвищити рівень обізнаності  щодо проблеми домагань у громадських місцях і навчити людей, як протидіяти  домаганням, якщо вони стали свідками або самі зазнали домагань. Мета програми  Stand Up на глобальному рівні — навчити 1 000 000 осіб в усьому світі, як протистояти  домаганням у громадських місцях, які можуть траплятися будь-де: у навчальних закладах,  у громадському транспорті, на фестивалях і концертах, в інтернет-просторі. Схвалена  експертами програма навчання, створена Hollaback!, базується на методології "5Д":  "Direct" — Діяти прямим втручанням, "Distract" — Діяти на відволікання, "Delegate" —  Долучати інших, "Document" — Документувати, "Delay" — Допомогти згодом.  Застосовуючи ці тактики, можна ефективно й безпечно протидіяти домаганням у  громадських місцях з метою створення безпечного, інклюзивного простору для всіх. Щоб  залучити громадськість на глобальному рівні, програма Stand Up реалізується в  партнерстві з ключовими неурядовими організаціями, що спеціалізуються на питаннях  гендерної рівності та запобігання домагань у кожній із країн. 

"Як часто багато хто з нас відводив погляд просто тому, що не знали, як допомогти? Ми співпрацюємо з L'Oréal Paris, щоб навчити людей в усьому світі — чоловіків і жінок різного віку та соціального статусу — методології "5Д". Це набір простих перевірених тактик, які стануть у пригоді в повсякденному житті, щоб спочатку ідентифікувати домагання, а потім безпечно й ефективно протидіяти їм. Таке партнерство сприятиме розв’язанню цієї проблеми. Разом ми можемо покласти край домаганням, щоб зробити громадський простір безпечним для всіх". 

Емілі Мей, співзасновниця й виконавча директорка Hollaback!

В Україні програма "Stand Up – Запобігання домаганням у громадських місцях" стартує  8 березня із запуском українського вебсайту standup-ukraine.com. Протягом року  програма залучатиме українських жінок і чоловіків та навчатиме ефективно протидіяти  домаганням у громадських місцях. Будь-хто охочий зможе приєднатися до навчання,  відвідавши вебсайт програми та обравши один із двох варіантів: пройти спрощений  15-хвилинний тренінг на вебсайті з доступними тактиками для свідків і для тих, хто сам 

зазнав домагань, або записатися на 1-годинний вебінар від кваліфікованих тренерів Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA), партнера програми в Україні. Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Тренери UNFPA пройшли навчання від організації Hollaback! з метою проведення тренінгів для громадян України. 

"Бренд L'Oréal Paris завжди виступав за захист та розширення прав і можливостей жінок. Домагання в громадських місцях трапляються постійно, і тепер настав час завдяки Stand Up допомогти одне одному. Stand Up – це програма, створена, щоб допомогти зменшити кількість випадків домагань у громадських місцях завдяки навчанню жінок і чоловіків тому, як безпечно протидіяти домаганням, якщо вони стають випадковими свідками або самі зазнають домагань. Протидіймо домаганням разом і Stand Up – адже ми цього варті". 

Дельфіна Віґ’є-Овас, глобальна президентка бренду L’Oréal Paris 

"UNFPA працює над попередженням гендерно зумовленого насильства та реагуванням на нього, працюючи з партнерами у політичній, правовій, гуманітарній та медичній сферах. Попереду ще багато справ має бути зроблено для того, щоб створити світ, у якому кожен і кожна користується своїми основними правами людини. Ось чому програма Stand UP є настільки важливою. Ми в UNFPA підтримуємо цю ініціативу, щоб усі, особливо молоді жінки та дівчата почувались у безпеці на вулицях, у громадських місцях та вдома". 

Хайме Надаль,  Представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні

25 листопада 2020 року, з нагоди Міжнародного дня боротьби з насильством щодо  жінок, в соціальних мережах амбасадорки бренду L'Oréal Paris приєдналися до міжнародного руху проти домагань у громадських місцях, серед них: Селін Діон, Віола  Девіс, Гелен Міррен, Єва Лонґорія, Кетрін Ленґфорд, Сінді Бруна, Енді Макдавелл, Лума Ґроте, Луїз Бурґуан, Лія Кебеде, Су Джу Пак і Аджа Наомі Кінг. Вони поділилися тим, як  освітня програма Stand Up допомогла їм захистити свою гідність та цінності, які закладені  в серці бренду L’Oréal Paris. 

Приєднуйтесь до руху Stand UP на вебсайті: standup-ukraine.com 

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Теги: L'Oréal Paris
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